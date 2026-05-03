Δημοσκόπηση Marc: Πρώτο κόμμα η ΝΔ με ποσοστό 28,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1%

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίαςμε 17,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Μarc, η οποία έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα».

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% και ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

Ελληνική Λύση 7,4%

ΚΚΕ 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ 5,5%

Φωνή Λογικής 2,8%

ΜέΡΑ25 2,3%

Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο2,3%

Νίκη 1,8%

Σπαρτιάτες 0,8%

Αριστερά 0,7%

Άλλο 3,9%

Άκυρο – Λευκό 2,8%

Δεν θα ψηφίσουν το 3,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,2%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 32,2%, προηγείται με διαφορά 18,7 μονάδων.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜέΡΑ25 2,9 οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 2,7%, η Νίκη 2,3%, οι Σπαρτιάτες 1,5% Νέα Αριστερά 1%, άλλο 7%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου σε δείγμα 1.141 ατόμων.