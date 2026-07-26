Δημοσκόπηση Marc: Πρώτη η ΝΔ, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

Νέα δημοσκόπηση ανατρέπει τα δεδομένα στις πρώτες θέσεις, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά τη διψήφια απόστασή της από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα παραμένει στην κορυφή, ξεπερνώντας το 30% στην εκτίμηση ψήφου με ελαφρά άνοδο συγκριτικά με τον Ιούνιο, ενώ διατηρεί ασφαλή απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η δημοσκόπηση της Marc διενεργήθηκε το διάστημα 20-23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ατόμων (με στατιστική απόκλιση ±2,9%) για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Τα ευρήματα δείχνουν σταθερή δυναμική για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προηγείται με σχεδόν 14 ποσοστιαίες μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί.

Παράλληλα, στην τρίτη θέση φαίνεται η «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου, περιορίζοντας στην τέταρτη θέση την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Η κατανομή αυτή αντιστοιχεί σε 119 βουλευτικές έδρες για τη Νέα Δημοκρατία και 47 για την «ΕΛΑΣ», εξέλιξη που καθιστά το ενδεχόμενο σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης ιδιαίτερα απομακρυσμένο.

Γρίφο συνεχίζει να αποτελεί η αδιευκρίνιστη ψήφος. Από τους συμμετέχοντες, το 33,2% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που το 30,7% κατατάσσει τον εαυτό του στον κεντρώο χώρο. Παράλληλα, καταγράφεται υψηλή συσπείρωση στη Δεξιά, με τη δεξαμενή των αναποφάσιστων να κυμαίνεται μόλις στο 8,5%.

Τέλος, στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου «αν είχαμε σήμερα εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το διψήφιο προβάδισμά της συγκεντρώνοντας 27,3% έναντι 14,8% της «ΕΛΑΣ». Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό.