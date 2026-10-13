Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,6% η ΝΔ, μάχη ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση

Προβάδισμα 14 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου κόμματος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την “Political”, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να παραμένει ανοιχτή μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27%, έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 29,6%, με την ΕΛΑΣ στο 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 14,6%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9% και το ΚΚΕ με 5,6%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Φωνή Λογικής συγκεντρώνουν 3,9% και 3,4% αντίστοιχα, ενώ στο ίδιο ποσοστό, 3,4%, βρίσκεται και η Συμμαχία Ελλήνων, το υπό ίδρυση κόμμα που καταγράφεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έρευνα.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2% και οι Δημοκράτες 1,8%. Η Νίκη βρίσκεται στο 0,5% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Η απάντηση Άλλο κόμμα: 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 8,8%.

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ διατηρεί την πρώτη θέση με 29,6%, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 15,7%, έναντι 14,6% του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων παραμένει περιορισμένη, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής απόσταση ασφαλείας στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.

Αναλυτικά, τα ποσοστά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος είναι:

Νέα Δημοκρατία: 29,6%

ΕΛΑΣ: 15,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 7,6%

ΚΚΕ: 6,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,3%

Φωνή Λογικής: 3,7%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%

ΜέΡΑ25: 3,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,2%

Δημοκράτες: 2%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,4%

Άλλο κόμμα: 3,3%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 32,2%. Ακολουθούν η απάντηση “Κανένας” με 20,7% και ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10,6%.

Στη συνέχεια βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,9%, ο Δημήτρης Νατσιός με 0,6% και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επίσης με 0,6%.

Δυσαρέσκεια για την αντιπολίτευση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης. Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 61% απαντά “κανένα από τα δύο”, αναφερόμενο στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. Το 24% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ και το 15% την ΕΛΑΣ.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των δύο κομμάτων, το 40% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, έναντι 21% που επιλέγει την ΕΛΑΣ, ενώ το 39% δεν απαντά ή δεν γνωρίζει. Αντίστοιχα, το 42% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ικανότερα στελέχη, έναντι 18% για την ΕΛΑΣ.

Στο ζήτημα της ηγεσίας, ωστόσο, η ΕΛΑΣ προηγείται με 40%, έναντι 20% του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 40% δεν εκφράζει άποψη.

Ποιοι ψηφοφόροι παραμένουν “διαθέσιμοι”

Η έρευνα καταγράφει επίσης τις προηγούμενες εκλογικές επιλογές των πολιτών την περίοδο 2019-2024. Το 46,2% δηλώνει ότι έχει ψηφίσει τη ΝΔ τουλάχιστον μία φορά, το 26% τον ΣΥΡΙΖΑ και το 18,4% το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Νίκη με 5,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,4% και η Φωνή Λογικής με 3,8%.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σημασία των ψηφοφόρων που έχουν μετακινηθεί μεταξύ κομμάτων ή παραμένουν σήμερα αναποφάσιστοι, αποτελώντας δυνητική δεξαμενή για τις επόμενες εκλογές.

Στην ερώτηση για το πόσο κοντά αισθάνονται στην πολιτική, το 80% απαντά “πολύ” ή “αρκετά”, έναντι 20% που δηλώνει “λίγο” ή “καθόλου”. Το ποσοστό όσων αισθάνονται κοντά στην πολιτική φτάνει το 87% στους άνδρες και το 74% στις γυναίκες. Στις ηλικίες 17-35 ανέρχεται σε 76%, στις ηλικίες 35-55 σε 77% και στους πολίτες 55 ετών και άνω σε 85%.

Τι καθορίζει την ψήφο

Ως σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή κόμματος, το 33% αναφέρει την ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση, το 32% την καταλληλότητα του υποψηφίου πρωθυπουργού και το 30% το πρόγραμμα του κόμματος. Ένα 5% επιλέγει άλλον παράγοντα.

Οι διαφοροποιήσεις ανά κομματική προτίμηση είναι ενδεικτικές. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 62% δίνει προτεραιότητα στην καταλληλότητα του υποψηφίου πρωθυπουργού. Στο ΠΑΣΟΚ, το 49% εστιάζει στο πρόγραμμα, ενώ στην ΕΛΑΣ το 44% αναφέρει την ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση.

Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει για πρώτη φορά την απήχηση της υπό ίδρυση Συμμαχίας Ελλήνων, η οποία συγκεντρώνει 3,4% στην πρόθεση ψήφου και 3,7% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Το κόμμα συνδέεται με την υποστήριξη του Ηλία Κασιδιάρη.