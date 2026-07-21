Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, 11 μονάδες η ψαλίδα από ΕΛ.Α.Σ – Κατάρρευση εμπιστοσύνης σε κόμματα, Βουλή και Δικαιοσύνη

Η τελευταία δημοσκόπηση πριν από τη θερινή ανάπαυλα βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 26,8% και προβάδισμα 11 μονάδων, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%. Η δεύτερη θέση έχει πλέον ξεκάθαρο κάτοχο, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει 15,8% και βρίσκεται 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ πιέζεται περισσότερο από την τέταρτη θέση παρά από τη δεύτερη καθώς καταγράφεται στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 8,9%, με τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται μόλις στη 1,2 μονάδα.

Πιο χαμηλά, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού 5,3%, ενώ γύρω από το όριο του 3% στήνεται οριακή μάχη ανάμεσα σε ΜέΡΑ25 με 3,1%, Φωνή Λογικής με 3% και Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%,

Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5%. Συνολικά, το 14% δεν τοποθετείται σε κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στο γράφημα.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Διψήφια βάση για τον Σαμαρά – Στο 12% οι θετικές απαντήσεις

Η μέτρηση καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή για τον Αντώνη Σαμαρά: το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ μαζί με το 9% που απαντά «λίγο», το ποσοστό όσων δεν απορρίπτουν πλήρως το ενδεχόμενο φτάνει το 21%.

Πρόκειται για ένα ακροατήριο που, σε συνθήκες κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού, δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Η Δούρου εξελέγη, αλλά δεν πείθει

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου εξελέγη νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό. Η δημοσκόπηση, ωστόσο, καταγράφει ένα δύσκολο πολιτικό στοίχημα για τη νέα επικεφαλής: μόλις το 7% του συνόλου και το 11% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα, έναντι 23% και 30% αντίστοιχα για τον Παύλο Πολάκη.

Κυρίαρχη παραμένει η απάντηση «κανένας», με 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.

Θεσμικός συναγερμός: Καταρρέει η εμπιστοσύνη σε κόμματα, Βουλή και Δικαιοσύνη

Βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και τους θεσμούς αποτυπώνει η δημοσκόπηση, με τον στρατό να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, συγκεντρώνοντας 62% θετικές κρίσεις. Στον αντίποδα, μόλις το 8% εμπιστεύεται τα κόμματα, ενώ η εμπιστοσύνη περιορίζεται στο 17% για τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση και στο 23% για τη Δικαιοσύνη.

Ακόμη και θεσμοί με άμεση παρουσία στην καθημερινότητα παραμένουν κάτω από το 40%, με το σύστημα Υγείας στο 38%, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 37% και την Αστυνομία στο 35%, συνθέτοντας μια εικόνα γενικευμένης θεσμικής δυσπιστίας.

Ηχηρό μήνυμα μικρομεσαίων προς το Μαξίμου

Το 44% θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που έχει αδικηθεί περισσότερο από την πολιτική της κυβέρνησης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα από έναν χώρο με παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία.

Ακολουθούν οι μισθωτοί με 26% και οι συνταξιούχοι με 21%, ενώ μόλις το 5% απαντά ότι δεν έχει αδικηθεί καμία κοινωνική ομάδα.

Πρώτος ο Μητσοτάκης στη διακυβέρνηση και σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα

Καθαρό προβάδισμα στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,9%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» με 16,6%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,4%.

Ο πρωθυπουργός καταγράφει την πρώτη θέση και σε όλους τους επιμέρους τομείς, με ισχυρότερες επιδόσεις στην Άμυνα με 36% και την εξωτερική πολιτική με 35%, ενώ συγκεντρώνει 33% στην οικονομία και 32% στην Υγεία. Πιο περιορισμένο είναι το προβάδισμά του στην Παιδεία, όπου βρίσκεται στο 27%, και στη Δικαιοσύνη με 26%, καθώς εκεί αυξάνεται αισθητά το ποσοστό όσων επιλέγουν «άλλον» ή «κανέναν».

Πηγή: politic.gr