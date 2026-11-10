Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,3% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, στο 14,1% η ΕΛ.Α.Σ και 13% για το ΠΑΣΟΚ

Πρώτη με διαφορά 13,7 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (15,7%) είναι η Νέα Δημοκρατία (29,4%) στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να απέχει μόλις 1,2 μονάδες από το τρίτο ΠΑΣΟΚ (14,5%).

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, στη Βουλή μπαίνουν 10 κόμματα με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει εκτός με 2,2%. Αξιοσημείωτο επίσης πως το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη «Συμμαχία Ελλήνων» καταγράφει 3,6%.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,4%, η ΕΛΑΣ 15,7%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, η Ελληνική Λύση 7,3%, το ΚΚΕ 5,4%, η Ελπίδα 4,6%, η Φωνή Λογικής 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,6%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, οι Δημοκράτες 2%, η Νέα Αριστερά 0,8%, η Νίκη 0,7% και άλλο 3,2%.

Στο 26,2% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η ΝΔ παραμένει πρώτη με 26,3% και 12,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,1%, το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 4,8%, η Ελπίδα με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, άλλο το 3% και αναποφάσιστοι 10,4%.

Πρώτος στο «καταλληλότερος για πρωθυπουργός» ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», το 31,3% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ακολουθούν ο «κανένας» με 18,6%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,1%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,8%, η Ρένα Δούρου με 1,5%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,4%.

Υπολογισμός εδρών

Στην τελευταία κάρτα παρουσιάζεται η κατανομή των εδρών με βάση τα ποσοστά των κομμάτων στην παραπάνω εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Σύμφωνα με αυτά, η ΝΔ εξασφαλίζει 116 έδρες, η ΕΛΑΣ 47 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 43 έδρες, η Ελληνική Λύση 22 έδρες, το ΚΚΕ 16 έδρες, η Ελπίδα 14 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 10 έδρες, η Φωνή Λογικής 11 έδρες, η Συμμαχία Ελλήνων 11 έδρες και το ΜέΡΑ25 10 έδρες.

Δεύτερες και τρίτες εκλογές

Στη δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε από 5 έως 7 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για την πρωθυπουργία της χώρας, με διπλάσιο ποσοστό από τον επόμενο.

Επίσης, περίπου ένας στους τρεις πολίτες τάσσεται υπέρ των δεύτερων και τρίτων εκλογών, αν απαιτηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτοδυναμία.

Χαμηλή έως ισχνή είναι η στήριξη του σεναρίου της συνεργασίας μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και ακόμα πιο αδύναμη η στήριξη των πολιτών στη συνεργασία της ΝΔ με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.

Σε ό,τι αφορά τα Ελληνοτουρκικά, η πλειονότητα των ερωτηθέντων προκρίνει το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς ως την καταλληλότερη στάση της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας.

Τέλος, στην έρευνα αποτυπώνεται ο αριθμός των εδρών όλων των κομμάτων, με βάση τα ευρήματα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.