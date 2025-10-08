Δημοσκόπηση Interview: Ανοδικά η ΝΔ πάνω από το 31%, με διαφορά 16 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ – «Όχι» στο κόμμα Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31,5% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας προβάδισμα 16,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Political και παρουσιάστηκε στον Ant1.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,5%, το ΠΑΣΟΚ 15,3%, η Ελληνική Λύση 8,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,9% και το ΚΚΕ 6,5%.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οκτώ στους δέκα πολίτες δηλώνουν πως δεν θα το ψήφιζαν («όχι» ή «μάλλον όχι»), ενώ ένα 16% απαντά πως θα το στήριζε («σίγουρα ναι» ή «μάλλον ναι»).

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης για την πρόσφατη απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 47% εκτιμά ότι έπραξε σωστά, το 28% θεωρεί την κίνηση λανθασμένη, ενώ το 25% δηλώνει πως δεν έχει διαμορφωμένη άποψη.