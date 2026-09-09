Δημοσκόπηση GPO: Πάνω από 14,5 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από ΕΛΑΣ – Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ

Στην έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του καναλιού Star, η Νέα Δημοκρατία να ξεπερνάει τον πήχη του 30% (30,6%) στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με σημαντική απόσταση, καθώς φτάνει το 16%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, ΕΛΑΣ 16%, ΠΑΣΟΚ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%.

Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.

Πώς κρίνονται τα νέα μέτρα

Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%, ενώ ως αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνονται από το 61,4%.

Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Ποια προγράμματα είναι κοστολογημένα

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.

Ποιος αρχηγός κόμματος πείθει περισσότερο

Στο ερώτημα ποιος από τους τρείς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Α. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.

Ανησυχία για τα εθνικά θέματα

Στα εθνικά μας θέματα, το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48,2% ανησυχεί λίγο ή καθόλου.