Δημοσκόπηση GPO: Ανοδικά η ΝΔ στο 29,4%, ενισχύεται η ΕΛΑΣ του Τσίπρα -Χάνουν έδαφος ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της GPO καταγράφουν άνοδο για τη ΝΔ με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου ενισχύοντας τη θέση του συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα.

Στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά», ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε 33% συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών για τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ ακολουθούν µε 24,9% ο Αλέξης Τσίπρας, με 15,5% η Μαρία Καρυστιανού και με 14,9% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανοδικά κινείται και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι σταθεροποιηµένη στη δεύτερη θέση και αυξάνει τα ποσοστά της κατά 1,3 μονάδες, ενώ, αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Σε τροχιά υποχώρησης εμφανίζεται και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, την ώρα που η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ανακτά δυνάμεις και διεκδικεί την τρίτη θέση. Την ίδια στιγμή, το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να καταγράφει περιορισμένη δυναμική.

Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Άλλο: 4,7% (3,4%)

Πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 26% (Ιούν. 25%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Νίκη»: 1% (1,4%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)