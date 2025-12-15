Δημοσκόπηση Alco: «Το δίκιο στους αγρότες» λένε 8 στους 10 – Τα ποσοστά ΝΔ και η άποψη για Τσίπρα

Μπορεί η πολιτική συζήτηση τα τελευταία 24ωρα να περιστρέφεται στη Βουλή γύρω από τον προϋπολογισμό, όμως, ακόμη και οι ίδιοι οι βουλευτές και υπουργοί επιδίδονται σε διαξιφισμούς γύρω από το καυτό θέμα των αγροτών που βρίσκεται στο επίκεντρο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Κάπως έτσι και η δημοσκόπηση της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Alpha και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ της Δευτέρας (15/12), είχε ως πρώτο ερώτημα το εάν έχουν δίκιο οι αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, το 78% (σχεδόν 8 στους 10) απάντησαν «Ναι», το 15% «Οχι» και το

7% «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο κόσμος απαντά στις κινητοποιήσεις και όχι στον τρόπο που εκφράζονται αυτές, δηλαδή τα μπλόκα που κατ’ επέκταση δημιουργούν ταλαιπωρία στις μετακινήσεις.

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16% χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ουσιαστική και ότι θα αποδώσει ευθύνες έναντι του 69% που διαφωνεί.

Δείτε παρακάτω τις κάρτες της έρευνας: