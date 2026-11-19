Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, αλλά και ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco για το Flash.gr. Την ίδια ώρα, η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος διαμορφώνεται στο 60%, ενώ το 74% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου την κυβέρνηση που θα μπορούσε να σχηματίσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,7%, με την ΕΛ.Α.Σ. να ακολουθεί με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,3% . Η διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα, διαμορφώνεται στις 10,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 68% των πολιτών ψηφίζει για πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, έναντι μόλις 24% που τάσσεται υπέρ της συνέχειας της σημερινής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ όσων την είχαν ψηφίσει στις εθνικές εκλογές του 2023 βρίσκεται στο 60%, με ένα σημαντικό τμήμα των τότε ψηφοφόρων της να δηλώνει σήμερα διαφορετική επιλογή ή να παραμένει αναποφάσιστο.

Πρόθεση ψήφου: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,7%

ΕΛ.Α.Σ.13,5%

ΠΑΣΟΚ 11,3%

ΚΚΕ 7,1%

Ελληνική Λύση 5,9%

Πλεύση Ελευθερίας 4,0%

Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,2%

Εκτός βουλής, καθώς δεν πιάνουν το όριο του 3%, μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής, το ΜεΡΑ25, η Νίκη, η Συμμαχία Ελλήνων και οι Δημοκράτες.

Οι αναποφάσιστοι, ανέρχονται στο 14,3%.

Στο 60% η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας

Ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ευρήματα της έρευνας αφορά τη συσπείρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Alco, το 60% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2023 δηλώνει ότι θα την επέλεγε ξανά. Αντίθετα, το 23% των τότε ψηφοφόρων της εντάσσεται σήμερα στους αναποφάσιστους, ενώ καταγράφονται μετακινήσεις προς άλλα κόμματα.

Ειδικότερα, το 5,5% δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα, το 3% το ΠΑΣΟΚ, το 3% την αποχή, το 2,5% τον ΣΥΡΙΖΑ και από 1% την Πλεύση Ελευθερίας, τη Φωνή Λογικής και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Πολιτική αλλαγή ζητά το 68% των πολιτών

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται στο ερώτημα για το πολιτικό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

Το 68% των ερωτηθέντων απαντά ότι στις επόμενες εκλογές θα ήθελε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ποσοστό αυξημένο κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν βρισκόταν στο 63%.

Αντίθετα, υπέρ της συνέχειας της σημερινής διακυβέρνησης τάσσεται το 24%, από 23% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το 8% δεν εκφράζει άποψη.

Σαμαράς: Το 74% δεν εμπιστεύεται καθόλου ενδεχόμενη κυβέρνησή του

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι οι πολίτες να ψηφίσουν κόμμα που θα συγκροτούσε ο ίδιος, το 74% απαντά «καθόλου», ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο. Το 4% απαντά «πολύ», το 7% «αρκετά» και άλλο ένα 7% «λίγο», ενώ το 8% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Παράλληλα, στο ερώτημα εάν η κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση εκφράζει την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας, το 41% του συνόλου των ερωτηθέντων απαντά θετικά. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας φτάνει στο 57%, με το 21% να απαντά «σίγουρα ναι» και το 36% «μάλλον ναι».

Αρνητική απάντηση δίνει το 34% των ψηφοφόρων της ΝΔ, ενώ το 16% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Διαφθορά: Το 39% δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα

Η δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα αποτυπώνεται και στις απαντήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες ως προς την ικανότητά του να καταπολεμήσει τη διαφθορά, το μεγαλύτερο ποσοστό, 39%, απαντά «κανένα».

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 16%, η Ελληνική Λύση 7%, το ΠΑΣΟΚ 6% και το ΚΚΕ 5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25, το ΕΠΑΜ και η Συμμαχία Ελλήνων με 2% το καθένα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Φωνή Λογικής συγκεντρώνουν από 1%. Το 10% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Θετική αξιολόγηση για τα οπλικά συστήματα, διχασμένη εικόνα για το Ισραήλ

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Στο ερώτημα εάν η χώρα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, παρά το οικονομικό κόστος, το 60% απαντά θετικά, με το 27% να συμφωνεί απόλυτα και το 33% να συμφωνεί μάλλον.

Αντίθετη άποψη εκφράζει το 29%, ενώ το 11% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αναφορικά με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, το 38% τη χαρακτηρίζει σωστή για τα συμφέροντα της χώρας και το 35% λανθασμένη, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό όσων δεν εκφράζουν άποψη, που φτάνει στο 27%.

Τέλος, για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις έρευνες που σχετίζονται με τη δημιουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, το 44% τους αξιολογεί θετικά και το 30% αρνητικά, ενώ το 26% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μπάσκετ: Το 75% βλέπει επιρροή της παραγοντικής διαφθοράς στη διαιτησία και τα αποτελέσματα

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι η παραγοντική διαφθορά επηρεάζει το ελληνικό μπάσκετ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το Flash.gr.

Συγκεκριμένα, τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (75%) εκτιμούν ότι η παραγοντική διαφθορά στο επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα επηρεάζει τη διαιτησία και, κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των αγώνων. Αντίθετη άποψη εκφράζει μόλις το 5%, ενώ το 20% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.