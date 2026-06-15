Δημοσκόπηση Alco: Πρωτιά για τη ΝΔ με 23,3% – Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Σαφές προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει στη νέα δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/6) η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα που κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας ποσοστό 14,2%.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθούν: ΕΛΑΣ με 14,2%, ΠΑΣΟΚ με 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, Φωνή Λογικής με 2,9%, ΜέΡΑ25 με 2,8%, Νίκη με 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, Δημοκράτες – ΠΚ με 0,7%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 16%.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Ως προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα το 62% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 25% θετική.

Επιπλέον, το 43% εκτιμά πως η ΕΛΑΣ είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% υποστηρίζει ότι συνιστά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Αντίστοιχα για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, το 60% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη και το 22% θετική.

Ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας βλέπει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία το 52% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 10% απαντά πως είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης.

Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας

Από τους ερωτηθέντες, το 23% δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ το 12% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, το 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 4% ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Από 3% συγκεντρώνουν Μαρία Καρυστιανού και Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ακολουθούν με 2% έκαστες Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Το 55% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης, το 22% αρκετά και άλλο ένα 22% λίγο ικανοποιημένο.

Το 51% διαφωνεί με την απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ μόλις το 19% συμφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο σήμερα.