Δημοσκόπηση Alco: Παραμένει διψήφια η διαφορά της ΝΔ, δεν πείθουν τους πολίτες μέτρα και εξαγγελίες

Μπορεί η ΝΔ να συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 10 μονάδων έναντι αντιπολίτευσης, όμως, την ίδια ώρα, τα κέρδη όλων των κομμάτων από τις ομιλίες των αρχηγών από το βήμα της ΔΕΘ, καταγράφονται «φτωχά».

Σε μία ακόμη δημοσκόπηση που έρχεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, αυτή της Alco για τον Alpha, οι πολίτες εξέφρασαν δυσαρέσκεια ως προς το κατά πόσο τους ικανοποίησαν οι εξαγγελίες που άκουσαν από τη Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή που καταγράφεται στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η οποία από 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση βρίσκεται πλέον στο 3,1%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

ΝΔ 24,3% (από 24% τον Ιούνιο)

ΣΥΡΙΖΑ 2% (από 1,3% τον Ιούνιο)

ΠΑΣΟΚ 11,1% (από 10,4% τον Ιούνιο)

ΚΚΕ 6,2% (από 6,4% τον Ιούνιο)

Ελληνική Λύση 6,4% (από 6,7% τον Ιούνιο)

Νίκη 1,3% (από 1,4% τον Ιούνιο)

Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (από 3,1% τον Ιούνιο)

ΜέΡΑ25 2,6% (από 2,2% τον Ιούνιο)

Φωνή Λογικής 2,2% (από 2,3% τον Ιούνιο)

Δημοκράτες 0,7% (από 1% τον Ιούνιο)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1% (από 7,8% τον Ιούνιο)

ΕΛ.Α.Σ 14,4% (από 14,7% τον Ιούνιο)

Άλλο κόμμα 6,9% (από 2,9% τον Ιούνιο)

Δεν έχω αποφασίσει 15,3% (από 15,7% τον Ιούνιο)

Δεν έπεισαν μειώσεις τιμών και νέα μέτρα

Για τη μείωση τιμών σε προϊόντα, μόλις το 9% λέει ότι απέδωσε αρκετά ή πολύ. Το 77% δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 13% λέει πως θα βοηθήσουν την οικογένεια «αρκετά» ή «λίγο», ενώ αντίθετη γνώμη έχει το 48%.

Από τα προγράμματα των κομμάτων που ακούστηκαν στη ΔΕΘ και πιο ακούγεται πιο εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό, το 23% λέει της ΝΔ, το 12% του ΠΑΣΟΚ και το 10% της ΕΛΑΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση λίγο μεγαλύτερο μπορεί να χαρακτηριστεί το «κέρδος» του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το κυβερνών κόμμα, αλλά και την ΕΛ.Α.Σ.

Απουσιάζει η… πολιτική ενσυναίσθηση

Ως προς το ερώτημα «ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μεν καλύτερο ποσοστό, αλλά χαμηλό ποσοστό (22%, έναντι 14% του Αλ. Τσίπρα, ενώ με 8% είναι τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτη επιλογή ωστόσο είναι ο «κανένας» με ποσοστό 27%).

Ουσιαστικά, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν υπάρχει πολιτική… ενσυναίσθηση στα προβλήματα ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, κάτι που αποτυπώνεται και στα ποσοστά.

Μάλιστα, ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία και στην ερώτηση κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το έργο της κυβέρνησης (το 58% λέει «καθόλου», το 21% λέει «λίγο» και το 20% «πολύ/αρκετά»).

Χαρακτηριστικό είναι ότι 67% δηλώνει ότι θέλει αλλαγή κυβέρνησης και μόλις το 25% θα έδινε μια τρίτη ευκαιρία στη ΝΔ.

Μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το πόσο αξιόπιστοι είναι στο να εφαρμόσουν όσα ανακοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη, το 27% λέει ο πρωθυπουργός, ενώ το 14,5% πιστεύει τον Τσίπρα και το 12,5% τον Ανδρουλάκη.