ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης και η ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ένας στους δύο Έλληνες εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία στο Β’ Μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που διενεργήθηκε, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ωστόσο Νίκο Δένδια να αποτελεί τον πιο δημοφιλή υπουργό.

Ειδικότερα, το 51% των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην έρευνα, στο ερώτημα «Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;», το 51% απαντά «ναι», έναντι 41% που απαντά «όχι», ενώ το 8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Στη βάση αυτή, το 20% θεωρεί την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» «πολύ» σημαντική και το 40% «αρκετά» σημαντική.

Αντίθετα, 14% απαντά «λίγο» και 11% «καθόλου» σημαντική, ενώ 15% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

 

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Ακόμη ένα ερώτημα που θέτει η δημοσκόπηση αφορά την δημοφιλία των υπουργών της κυβέρνησης.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με 23%, ενώ ακολουθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με 15%. Ακολουθεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με 8% και στην τέταρτη θέση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με 7%.

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Στην πέμπτη θέση, ακολουθεί με 4% η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στην έκτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και στην έβδομη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενώ οι αναφορές σε άλλους υπουργούς συγκεντρώνουν συνολικά 10%.

«Κανένας» απαντά το 54%.

Το Α’ Μέρος

Υπενθυμίζεται ότι, στο Α’ Μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε την Δευτέρα (21/9), οι πολίτες εξέφρασαν δυσαρέσκεια ως προς το κατά πόσο τους ικανοποίησαν οι εξαγγελίες που άκουσαν από τη Θεσσαλονίκη.

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

  • ΝΔ 24,3% (από 24% τον Ιούνιο)
  • ΣΥΡΙΖΑ 2% (από 1,3% τον Ιούνιο)
  • ΠΑΣΟΚ 11,1% (από 10,4% τον Ιούνιο)
  • ΚΚΕ 6,2% (από 6,4% τον Ιούνιο)
  • Ελληνική Λύση 6,4% (από 6,7% τον Ιούνιο)
  • Νίκη 1,3% (από 1,4% τον Ιούνιο)
  • Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (από 3,1% τον Ιούνιο)
  • ΜέΡΑ25 2,6% (από 2,2% τον Ιούνιο)
  • Φωνή Λογικής 2,2% (από 2,3% τον Ιούνιο)
  • Δημοκράτες 0,7% (από 1% τον Ιούνιο)
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1% (από 7,8% τον Ιούνιο)
  • ΕΛ.Α.Σ 14,4% (από 14,7% τον Ιούνιο)
  • Άλλο κόμμα 6,9% (από 2,9% τον Ιούνιο)
  • Δεν έχω αποφασίσει 15,3% (από 15,7% τον Ιούνιο)
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Δεν έπεισαν μειώσεις τιμών και νέα μέτρα

Για τη μείωση τιμών σε προϊόντα, μόλις το 9% λέει ότι απέδωσε αρκετά ή πολύ. Το 77% δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα.

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Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 13% λέει πως θα βοηθήσουν την οικογένεια «αρκετά» ή «λίγο», ενώ αντίθετη γνώμη έχει το 48%.

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Από τα προγράμματα των κομμάτων που ακούστηκαν στη ΔΕΘ και πιο ακούγεται πιο εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό, το 23% λέει της ΝΔ, το 12% του ΠΑΣΟΚ και το 10% της ΕΛΑΣ. Στη συγκεκριμένη ερώτηση λίγο μεγαλύτερο μπορεί να χαρακτηριστεί το «κέρδος» του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το κυβερνών κόμμα, αλλά και την ΕΛ.Α.Σ.

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Απουσιάζει η… πολιτική ενσυναίσθηση

Ως προς το ερώτημα «ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μεν καλύτερο ποσοστό, αλλά χαμηλό ποσοστό (22%, έναντι 14% του Αλ. Τσίπρα, ενώ με 8% είναι τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτη επιλογή ωστόσο είναι ο «κανένας» με ποσοστό 27%).

Ουσιαστικά, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν υπάρχει πολιτική… ενσυναίσθηση στα προβλήματα ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, κάτι που αποτυπώνεται και στα ποσοστά.

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Μάλιστα, ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία και στην ερώτηση κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το έργο της κυβέρνησης (το 58% λέει «καθόλου», το 21% λέει «λίγο» και το 20% «πολύ/αρκετά»).

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Χαρακτηριστικό είναι ότι 67% δηλώνει ότι θέλει αλλαγή κυβέρνησης και μόλις το 25% θα έδινε μια τρίτη ευκαιρία στη ΝΔ.

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Μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το πόσο αξιόπιστοι είναι στο να εφαρμόσουν όσα ανακοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη, το 27% λέει ο πρωθυπουργός, ενώ το 14,5% πιστεύει τον Τσίπρα και το 12,5% τον Ανδρουλάκη.

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