Δημοσκόπηση Alco: Κάτω από τον πήχη του 25% η ΝΔ – Πιο δύσκολος ο χειμώνας φέτος για το 50%

Κάτω από τον πήχη του 25% που έχει θέσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εντοπίζει τη Νέα Δημοκρατία νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Flash.gr, ενώ στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση δείχνει ένα πιο καθαρό προβάδισμα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έναντι του ΠΑΟΣΚ κατά 2,5 μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,8%, το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,6%, η Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, ενώ το κατώφλι του κοινοβουλίου φαίνεται να περνά και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 3%.

Εκτός Βουλής μένουν σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το ΜέΡΑ25 (2,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1,9%), η ΝΙΚΗ (1,8%), η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου (1,5%) και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη (0,7%).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες που δηλώνουν αναποφάσιστοι σχετικά με το τι θα ψηφίσουν φθάνουν το 15,7%, ξεπερνώντας σε ποσοστό το δεύτερο κόμμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 63% των πολιτών δηλώνει θα ψηφίσει για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το 23% για να υπάρξει συνέχεια στη διακυβέρνηση.

Στην ερώτηση πως θα διασφαλιστεί οικονομική σταθερότητα στη χώρα, το 48% απαντά πως ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω του σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας και το 38% μέσω της επίτευξης αυτοδυναμίας.

Η «γαλάζια» συσπείρωση βρίσκεται στο 60%, ενώ το 21,9% που ψήφισε ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές τώρα δηλώνει αναποφάσιστο και το 7,5% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Μόλις ένα 3% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα ήταν πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, έναντι 74% που δηλώνει πως δεν είναι καθόλου πιθανό να το στηρίξει.

«Δύσκολος χειμώνας» για τους μισούς πολίτες

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco πάνω από τους μισούς πολίτες (52%) δηλώνουν ότι το φετινό χειμώνα θα τα βγάλουν πέρα πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι και 8 στους 10 πως η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη και δεν παρατηρούν ούτε και μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές.