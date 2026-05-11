Δημοσκόπηση Alco: Διψήφια διαφορά ΝΔ από ΠΑΣΟΚ – «Χαμηλές πτήσεις» για Τσίπρα, Καρυστιανού

από Team MyPortal.gr
Προβάδισμα 10,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που αναδεικνύεται σε δεύτερο κόμμα εμφανίζεται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ALCO, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αναποφάσιστοι και αυτοί που θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» ανέρχονται στο συντριπτικό 33%.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του Alpha στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ 22,8%
  • ΠΑΣΟΚ 12,2%
  • ΚΚΕ 7%
  • ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 8%
  • ΣΥΡΙΖΑ 3,4%
  • ΝΙΚΗ 2%
  • Πλεύση Ελευθερίας 5,7%
  • ΜεΡΑ25 2,5%
  • Νέα Αριστερά 1%
  • Φωνή Λογικής 2,6%

Περίπου το 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω δεν απαντώ».

Το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά πως βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια, ενώ ακολουθεί η οικονομία με 40%.

Στο μεταξύ, «χαμηλές πτήσεις» φαίνεται να καταγράφουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Απαντώντας στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», καθόλου απαντά το 71%, πολύ το 7%, αρκετά το 10% και λίγο το 8%.

Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται επίσης να αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Καρυστιανού»: Το 65% απαντά καθόλου, το 15% λίγο, το 11% αρκετά και το 4% πολύ.

