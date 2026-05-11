Δημοσκόπηση Alco: Διψήφια διαφορά ΝΔ από ΠΑΣΟΚ – «Χαμηλές πτήσεις» για Τσίπρα, Καρυστιανού

Προβάδισμα 10,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που αναδεικνύεται σε δεύτερο κόμμα εμφανίζεται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ALCO, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αναποφάσιστοι και αυτοί που θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» ανέρχονται στο συντριπτικό 33%.
Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του Alpha στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
- ΝΔ 22,8%
- ΠΑΣΟΚ 12,2%
- ΚΚΕ 7%
- ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 8%
- ΣΥΡΙΖΑ 3,4%
- ΝΙΚΗ 2%
- Πλεύση Ελευθερίας 5,7%
- ΜεΡΑ25 2,5%
- Νέα Αριστερά 1%
- Φωνή Λογικής 2,6%
Περίπου το 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω δεν απαντώ».
Το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά πως βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια, ενώ ακολουθεί η οικονομία με 40%.
Στο μεταξύ, «χαμηλές πτήσεις» φαίνεται να καταγράφουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.
Απαντώντας στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», καθόλου απαντά το 71%, πολύ το 7%, αρκετά το 10% και λίγο το 8%.
Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται επίσης να αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Απαντώντας στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Καρυστιανού»: Το 65% απαντά καθόλου, το 15% λίγο, το 11% αρκετά και το 4% πολύ.