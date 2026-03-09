Δημοσκόπηση Alco: Αυξάνει ποσοστά η ΝΔ – «Ναι» σε πολιτική αλλαγή για δικαιοσύνη και κάθαρση

Αυξηση καταγράφει στα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση , ενώ οι πολίτες δηλώνουν έτοιμοι για πολιτική αλλαγή σε ποσοστό 68% αρκεί να οδηγήσει σε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο 1,6 ποσοστιαίων μονάδων στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 0,3%.

Άνοδο σημειώνουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε στο 18,9% από 18,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ μειώνεται το ποσοστό εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ένα καινούργιο κόμμα. Η απάντηση «πολύ πιθανόν να ψηφίσω» έπεσε από το 18% τον Ιανουάριο, στο 10% σήμερα.

Δικαιοσύνη και κάθαρση ζητούν οι πολίτες

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε στις εκλογές ένα καινούργιο κόμμα οι πολίτες απαντούν ναι σε ποσοστό 68%.

Ωστόσο τα ποσοστά στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα φαίνονται μειωμένα σε σχέση με τον προηγούμενο Ιανουάριο

Μειωμένη σε σχέση με τον Ιανουάριο εμφανίζεται και η θετική γνώμη για το νέο κόμμα Καρυστιανού

Το 50% απαντά πως δεν υπάρχει ένα κόμμα που τους εκφράζει, ενώ το αντίθετο απαντά το 45%.