Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος για ΝΔ με 24,6% και ΕΛ.Α.Σ με 15,3%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, καταγράφοντας μάλιστα μικρή ενίσχυση σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για την «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%, έναντι 24% στην προηγούμενη έρευνα της Alco που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας την πρωτιά της στο πολιτικό σκηνικό.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία επίσης καταγράφει ανοδική τάση, καθώς αυξάνει το ποσοστό της στο 15,3% από 14,7% στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου.

Αντίθετη πορεία καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 9,7%, έναντι 10,4% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Alco.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με ποσοστό 6,9%, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο από το 6,7% του Ιουνίου. Έπονται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% έναντι 7,8%, το ΚΚΕ με 6,2% από 6,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% από 3,1%, το ΜεΡΑ25 με 2,7% από 2,3%, η Φωνή Λογικής με 2,5% από 2,3%, η Νίκη με 1,4% αμετάβλητη, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% από 1,3% και οι Δημοκράτες με 0,5% από 1%.

Στο ίδιο δείγμα ερωτήθηκαν οι πολίτες και για το ενδεχόμενο να επιλέξουν ένα πολιτικό κόμμα που θα συνδεόταν με τον Αντώνη Σαμαρά. Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό, ενώ το 12% δήλωσε ότι είναι «αρκετά» ή «πολύ» πιθανό να το εξετάσει.

Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, η ακρίβεια βρίσκεται στην κορυφή των ανησυχιών με ποσοστό 51%. Ακολουθούν η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9%, η εγκληματικότητα με 6%, το μεταναστευτικό με 4%, ενώ η παιδεία και το στεγαστικό συγκεντρώνουν από 2%.