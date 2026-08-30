Δημόσιος έπαινος στον Αγγελούδη από τον Απόστολο Βεϊζαδέ

Μια ανάρτηση με ιδιαίτερο αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον έκανε ο Απόστολος Βεϊζαδές, επί σειρά ετών πρόεδρος στην πρώτη δημοτική κοινότητα και υποψήφιος στις περασμένες δημοτικές εκλογές με την παράταξη του πρώην δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση του πρώτου μισού της θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής, ο κ. Βεϊζαδές προχωρά σε μια εξαιρετικά θετική αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και της «Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη».

Μάλιστα, δηλώνει διαχρονικά υποστηρικτής των μονοκομματικών αυτοδιοικητικών σχηματισμών και παραδέχεται ότι αντιμετώπιζε με μεγάλη δυσπιστία τις ανεξάρτητες δημοτικές παρατάξεις. Υπό αυτό το πρίσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σημερινή τοποθέτησή του για τη διοίκηση Αγγελούδη.

«Η έκπληξή μου βρίσκεται έξω από οποιονδήποτε υπολογισμό μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, με βάση την πολυετή εμπειρία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναγνωρίζει πως «η επάρκεια που διακρίνει την παρούσα διοίκηση είναι πέραν πάσης προσδοκίας».

Ο Απόστολος Βεϊζαδές διακρίνει δύο πεδία στα οποία, όπως αναφέρει, η σημερινή διοίκηση τον έχει εκπλήξει θετικά: το παραγόμενο έργο και τον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής από τη μία πλευρά και, από την άλλη, τη σχέση του δημάρχου και των στελεχών του με τους πολίτες, αλλά και τη συνοχή της ίδιας της «Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αμεσότητα της επικοινωνίας του Στέλιου Αγγελούδη και των αντιδημάρχων με τους κατοίκους της πόλης, καθώς και στην εικόνα μιας «αρραγούς ομάδας» στο εσωτερικό της διοικούσας παράταξης.

Καταλήγοντας, ο κ. Βεϊζαδές σημειώνει ότι θα ήταν άδικος εάν δεν απένειμε δημόσια τα εύσημα στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» για τη διαχείριση του Δήμου κατά το πρώτο μισό της θητείας της, ενώ απευθύνεται προσωπικά στον δήμαρχο:

«Δήμαρχε, Στέλιο Αγγελούδη, τα συγχαρητήριά μου. Είμαι απολύτως βέβαιος πως εσύ και η ομάδα σου θα συνεχίσετε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλή δύναμη».