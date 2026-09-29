Δημοσιογράφος ανακηρύχθηκε βασιλιάς στο παραδοσιακό βασίλειο του Τόρο στην Ουγκάντα

Ένας δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης της Ουγκάντας , ο Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα, ανακηρύχθηκε σήμερα Τρίτη 29/9 επικεφαλής του παραδοσιακού βασιλείου του Τόρο, διαδεχόμενος τον αποθανόντα εξάδελφό του, τον Όγιο Νιίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄, ο οποίος κάποτε θεωρείτο ο νεότερος μονάρχης στον κόσμο.

Το Τόρο είναι ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα παραδοσιακά βασίλεια που ενώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα σχηματίζοντας το βρετανικό προτεκτοράτο της Ουγκάντας. Σήμερα, το Σύνταγμα της χώρας περιορίζει την εξουσία τους σε παραδοσιακά και πολιτισμικά θέματα.

Ο Όγιο Νιίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι Δ΄ πέθανε στα τέλη Αυγούστου στις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 34 ετών, από καρκίνο. Είχε στεφθεί βασιλιάς σε ηλικία 3 ετών και σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ήταν ο νεώτερος εν ενεργεία βασιλιάς του κόσμου.

Μια επιτροπή συγκροτήθηκε ειδικά για να ορίσει τον διάδοχο και επέλεξε τον πρίγκιπα Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα Νιαμπόνγκο Β΄, παρουσιαστή ειδήσεων και εξάδελφο του Ρουκίντι Δ΄. Και οι δύο ήταν εγγονοί του αποθανόντος Ομουκάμα (“βασιλιά”) Τζορτζ Ντέιβιντ Ρουκίντι Γ΄. Η βασίλισσα μητέρα Μπεστ Κεμιγκίσα αμφισβήτησε την επιλογή, κάτι που αποτέλεσε το έναυσμα για μια σύντομη αλλά πικρή διαμάχη για τη διαδοχή.

Η βασιλεία του Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανανγκόμα Νιαμπόνγκο Β΄ ξεκίνησε πάντως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, όταν εκείνος κατέλαβε, έπειτα από εικονική μάχη, το βασιλικό ανάκτορο στο Φορτ Πόρταλ, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας παραδοσιακής γιορτής που κρατά 24 ώρες. Προηγούμενως είχε σφάξει έναν ταύρο και έχυσε το αίμα μιας κότας στο Φορτ Πόρταλ, την πρωτεύουσα του Τόρο.

Η βασίλισσα μητέρα και η κόρη της, πριγκίπισσα Ρουθ Κομουντάλε, υποστήριζαν ότι ο αποθανών βασιλιάς είχε αποκτήσει διάδοχο, κάτι που γνώριζε μόνο ο στενός οικογενειακός κύκλος του. Παρουσίασαν μια διαθήκη που όριζε ως διάδοχο τον «βιολογικό γιο» του. Όμως η επιτροπή εκλογής του μονάρχη εξήγησε ότι το παιδί αυτό δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στους πρεσβυτέρους, ούτε υποβλήθηκε στις παραδοσιακές τελετές αναγνώρισής του, όπως γίνεται με όλους τους βασιλικούς απογόνους, με βάση τα έθιμα του βασιλείου. Για να θεωρηθεί πιθανός διάδοχος, ένα παιδί θα πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί καταλλήλως για τη μελλοντική ηγεσία του, ανέφερε επίσης, δικαιολογώντας την απόφαση να αποκλείσει τον θεωρούμενο γιο του Ρουκίντι Δ΄ από τον θρόνο.