Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό δημοσίευσαν τα αρμόδια υπουργεία, μπαίνοντας έτσι και επίσημα σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα (25/5).

Το νέο αυτό σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση νέων κατασκευών έως και 25 μέτρα από την ακτογραμμή, αυστηρούς περιορισμούς δόμησης και θέσπιση ανώτατου ορίου νέων καταλυμάτων έως και 100 κλινών στις πιο επιβαρυμένες ή ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές περιλαμβάνει.

Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο τουρισμού που θα σέβεται το περιβάλλον, θα προστατεύει την πολύτιμη βιοποικιλότητα της χώρας και θα διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους φυσικούς πόρους.

Με τα μάτια στραμμένα στην προστασία του περιβάλλοντος, το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, προωθεί ταυτόχρονα την ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, ενώ κεντρικό πυλώνα αποτελεί η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές.