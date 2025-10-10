Δήμος Βόλβης: Παραδοσιακοί χοροί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνισμού της Ρουμανίας

Ο Δήμος Βόλβης φιλοξενεί το 24ο Φεστιβάλ Ελληνισμού της Ρουμανίας με δύο κεντρικές εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών σήμερα (10/10) στην Ασπροβάλτα και αύριο (11/10) στον Σταυρό.

Μετά από πολλά χρόνια σε πόλεις της Ρουμανίας, το φεστιβάλ επιστρέφει στην Ελλάδα για έβδομη φορά και διεξάγεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας και του Δήμου Βόλβης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρουμανίας και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Ελλάδα.

Περισσότεροι από 600 καλλιτέχνες, μέλη 30 λαογραφικών συνόλων, φωνητικών ομάδων και καλλιτεχνικών σχημάτων εμφανίζονται στις σκηνές, που έχουν στηθεί στην Ασπροβάλτα και στον Σταυρό.

Στην εκδήλωση συμμετέχει και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Paul Constantinescu από το Πλοέστι.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ