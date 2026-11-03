ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τριάντα επτά αριές από την Ισπανία φυτεύονται στην πλατεία Ελευθερίας – Προς δημοπράτηση τα έργα ανάπλασης σε Διοικητηρίου και Δημοκρατίας

της Βαρβάρας Ζούκα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τις πρώτες αριές να φτάνουν σήμερα το πρωί στον χώρο και να ξεκινά η τοποθέτησή τους. Την ίδια ώρα, τον δρόμο προς τη δημοπράτηση παίρνουν ακόμη δύο σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο της πόλης, που αφορούν την ανάπλαση των πλατειών Διοικητηρίου και Δημοκρατίας.

Την τοποθέτηση των πρώτων μεγάλων δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας σήμερα το πρωί γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης.

«Πρωί πρωί στην πλατεία Ελευθερίας. Ελπίζω και εύχομαι αυτά τα πολύ μεγάλα δέντρα να μεγαλώσουν μαζί με τα πλατάνια και να μας προσφέρουν το οξυγόνο τους. Όταν φυτεύουμε πολύ μεγάλα δέντρα πάντα έχω ένα χτυποκάρδι για την πορεία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Νικηφορίδης, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στην πλατεία Ελευθερίας τον Μάιο του 2027.

Στη δημοτική επιτροπή οι μελέτες για δύο εμβληματικές πλατείες

Στο μεταξύ, προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση ακόμη δύο εμβληματικών πλατειών της Θεσσαλονίκης, της πλατείας Διοικητηρίου και της πλατείας Δημοκρατίας. Αύριο η Δημοτική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης καλείται να εγκρίνει την αποδοχή των μελετών για τις δύο παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Νικηφορίδη, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς μετά την έγκριση θα ακολουθήσει η επίσημη υποβολή των έργων προς χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, με επόμενο στόχο τη δημοπράτησή τους.

Δείτε βίντεο που ανήρτησε ο Πρόδρομος Νικηφορίδης