Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε κάτοικο που παράτησε ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο

Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Βεβαιώθηκε σήμερα, Κυριακή από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, πρόστιμο 1.500 ευρώ σε κάτοικο του δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εναπόθεσε παρανόμως ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο και συγκεκριμένα στην οδό Παπάφη 150.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, αυτή η «βαρβαρότητα που προσβάλλει τη δημόσια εικόνα της πόλης δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Κατ’ εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας για τα ογκώδη, ο πολίτης αναζητείται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και από την Ελληνική Αστυνομία.

