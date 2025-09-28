Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε κάτοικο που παράτησε ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο

Βεβαιώθηκε σήμερα, Κυριακή από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, πρόστιμο 1.500 ευρώ σε κάτοικο του δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εναπόθεσε παρανόμως ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο και συγκεκριμένα στην οδό Παπάφη 150.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, αυτή η «βαρβαρότητα που προσβάλλει τη δημόσια εικόνα της πόλης δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Κατ’ εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας για τα ογκώδη, ο πολίτης αναζητείται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και από την Ελληνική Αστυνομία.