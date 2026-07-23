Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόστιμα 10.720 ευρώ σε εργολάβο ΟΚΩ για εκσκαφές χωρίς άδεια και παραβάσεις

Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου.

Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.020 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εκσκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, κατά τους ελέγχους στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν την απουσία της προβλεπόμενης σήμανσης, καθώς και την εναπόθεση υλικών ή εργαλείων έξω από τον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου, με αποτέλεσμα να επιβληθεί συνολικό πρόστιμο ύψους 3.700 ευρώ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι η προηγούμενη αδειοδότηση ή ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων σήμανσης, περίφραξης και ασφάλειας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση εργασιών σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο την προστασία των πεζών και των εργαζομένων, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και την αποτροπή αυθαίρετων παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο.