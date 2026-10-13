ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Παγώνουν τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων για το 2027 – Σταθερά αναμένεται να μείνουν και τα ανταποδοτικά

της Βαρβάρας Ζούκα

Σταθερά για ακόμη μία χρονιά θα παραμείνουν τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων στον δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί η δημοτική αρχή και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Μάκης Χατζηθεόκλητος ουσιαστικά προανήγγειλε ότι η πολιτική συγκράτησης των δημοτικών τελών θα συνεχιστεί και το 2028.

Το πράσινο φως για το πάγωμα των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά το νέο έτος άναψε χτες βράδυ το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία τη σχετική εισήγηση της διοίκησης Αγγελούδη. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική χρονιά κατά την οποία διατηρούνται αμετάβλητες οι συγκεκριμένες χρεώσεις.

Ειδικό καθεστώς για το Καπάνι

Στο μεταξύ, ειδικό ευνοϊκό καθεστώς χρέωσης θα ισχύσει και το 2027 για τους επαγγελματίες της ιστορικής αγοράς Καπάνι.

Ειδικότερα, το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή παραμένει στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή τεμάχιο ετησίως, με τη δημοτική αρχή να αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από τις καθυστερήσεις των εργασιών ανάπλασης.

Στόχος είναι η στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων, η τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της προσπάθειας για την αναζωογόνηση της ιστορικής αγοράς.

Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει κάθε απόφαση που κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, ζήτησε να επανεξεταστούν τα κριτήρια που αφορούν τη διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον δήμο σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις, επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους επαγγελματίες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Κριτική στη διοίκηση για την κατάσταση που επικρατεί στους κοινόχρηστους χώρους άσκησε ο επικεφαλής της Πόλης Ανάποδα Νίκος Νικήσιανης, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις για τα τέλη δεν εφαρμόζονται στην πράξη στον βαθμό που θα έπρεπε.

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση, ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης υποστήριξε ότι τα τέλη εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας δυσανάλογη πίεση στις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η Ρία Καλφακάκου από την παράταξη «Θεσσαλονίκη για Όλους» επεσήμανε την ανάγκη διαφοροποίησης των χρεώσεων, ώστε να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι μικρές επιχειρήσεις και τα μεγάλα καταστήματα του κέντρου.