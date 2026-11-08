ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μήνας-ορόσημο ο Νοέμβριος για τις μεγάλες αναπλάσεις

Δημοπρατούνται τις επόμενες εβδομάδες τα έργα που αφορούν τις εμβληματικές πλατείες Διοικητηρίου και Δημοκρατίας – Μέσα στον μήνα οι αποφάσεις για την Αριστοτέλους

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε μήνα-ορόσημο για τις εμβληματικές αναπλάσεις που προωθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται ο Νοέμβριος, που σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις για σειρά έργων που μετασχηματίζουν το κέντρο της πόλης και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση της με τον δημόσιο χώρο.

Οι πρώτες φυτεύσεις υψίκορμων δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας, που ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες, δίνουν ήδη το στίγμα της νέας εικόνας της, καθώς προχωρούν οι εργασίες για την ανάδειξή της σε χώρο αναψυχής και πάρκο μνήμης.

Συγχρόνως, εντός του τρέχοντος μήνα αναμένεται να δημοπρατηθούν ακόμη δύο εμβληματικά έργα, οι αναπλάσεις στις πλατείες Διοικητηρίου και Δημοκρατίας. Κρίσιμος είναι ο Νοέμβριος και για την ανάπλαση της Αριστοτέλους, καθώς μέσα στον μήνα αναμένεται η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις προσφυγές που κρατούν σε εκκρεμότητα τον διαγωνισμό.

Πλατεία Ελευθερίας: Τα πρώτα μεγάλα δέντρα και ο ορίζοντας της άνοιξης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, με την τοποθέτηση των αριών, των μεγάλων δέντρων ύψους 12 μέτρων που έφτασαν από την Ισπανία, να αποτελεί ένα από τα πλέον ευδιάκριτα βήματα προόδου του έργου. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομο Νικηφορίδη, η ολοκλήρωση της παρέμβασης υπολογίζεται την άνοιξη του 2027.

Η ανάπλαση αποδίδει στην πόλη έναν χώρο που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως πάρκινγκ, συνδυάζοντας την καθημερινή χρήση μιας πλατείας με τον χαρακτήρα ενός τόπου μνήμης. Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος θα καταλαμβάνει περίοπτη θέση, αναδεικνύοντας την ιστορική βαρύτητα του χώρου.

Στη νέα διαμόρφωση θα κυριαρχούν το πράσινο και τα ψηλά δέντρα. Η ενιαία δαπεδόστρωση, από τα μέτωπα των κτιρίων έως τη θάλασσα, υπηρετεί την ενοποίηση της πλατείας και τη δημιουργία ενός φιλικότερου δημόσιου χώρου. Τη μελέτη υπογράφουν οι Θέμης Χατζηγιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης.

Αριστοτέλους: Τον Δεκέμβριο η κρίσιμη δικαστική απόφαση

Στη διαδικασία εξέτασης προσφυγών παραμένει ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους. Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος, ο τρίτος στην κατάταξη διαγωνιζόμενος έχει προσφύγει κατά του πρώτου και του δεύτερου, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να αναμένεται μέσα στον μήνα. Η έναρξη του έργου υπολογίζεται ότι δεν είναι εφικτή πριν από το νέο έτος.

Η παρέμβαση καλύπτει περίπου 32.500 τ.μ., από την Εγνατία έως το παραλιακό μέτωπο, και βασίζεται στη μελέτη των Αριάδνης Βοζάνη και Εβίτας Φανού. Κεντρική επιδίωξη είναι η διατήρηση της ανεμπόδιστης θέας προς τη θάλασσα, με σαφέστερη οργάνωση των χρήσεων.

Στον άξονα προβλέπεται κεντρικός περίπατος πλάτους εννέα μέτρων, με ζώνες φύτευσης, καθιστικών και αστικού εξοπλισμού εκατέρωθεν. Διακριτές θέσεις προβλέπονται για τα τραπεζοκαθίσματα, ενώ εξασφαλίζονται οι απαραίτητες διελεύσεις για την τροφοδοσία και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στην πλατεία διατηρείται ένας κεντρικός, ελεύθερος χώρος, με τις φυτεύσεις και τις περιοχές στάσης να οργανώνονται στις πλευρές του.

Πλατεία Διοικητηρίου: Έτοιμη για υποβολή στο ΕΣΠΑ και δημοπράτηση

Μέσα στον Νοέμβριο προγραμματίζεται η δημοπράτηση της ανάπλασης της πλατείας Διοικητηρίου. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υποβληθούν επισήμως για χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον κ. Νικηφορίδη, έχει προηγηθεί συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή, ώστε ο φάκελος να κατατεθεί χωρίς εκκρεμότητες που θα απαιτούσαν διορθώσεις.

Το έργο επιχειρεί να αποδώσει ξανά στην καθημερινότητα της πόλης έναν χώρο που παραμένει επί δεκαετίες απρόσιτος, συνδυάζοντας τη λειτουργία δημόσιας πλατείας με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

Η μελέτη των Βενετίας Τσακαλίδου, Αναστασίας Παπαδοπούλου και Ελευθερίας Δισλή οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς αρχιτεκτονικούς χειρισμούς: το «θέατρο» της δημόσιας ζωής και την «πασαρέλα». Διαδοχικές βαθμίδες αξιοποιούν την υψομετρική διαφορά, δημιουργώντας χώρους στάσης και θέασης, ενώ μια ράμπα περιπάτου μήκους 80 μέτρων συνδέει τις διαφορετικές στάθμες και επιτρέπει την παρατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων από διαφορετικά ύψη.

Στο βόρειο τμήμα προβλέπεται πλατεία υποδοχής προς το Διοικητήριο, ενώ στο νότιο διαμορφώνεται πλατεία γειτονιάς με υψηλή φύτευση και χώρους για παιχνίδι, δρώμενα και καθημερινές συναντήσεις.

Πλατεία Δημοκρατίας: Στον δρόμο προς τον διαγωνισμό

Αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, ακολουθεί και η ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας, με ολοκληρωμένες μελέτες, επικείμενη επίσημη υποβολή για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και στόχο τη δημοπράτηση μέσα στον Νοέμβριο.

Η παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση του δημόσιου χώρου μετά την απομάκρυνση των εργοταξίων του μετρό και επεκτείνεται στις διαδρομές κατά μήκος των δυτικών βυζαντινών τειχών. Η μελέτη, με συντονιστή τον αρχιτέκτονα Μάνο Νικηφόρο, προβλέπει περισσότερο χώρο για τους πεζούς, ενίσχυση του πρασίνου και αναβάθμιση του φωτισμού.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται το πάρκο Εθνών, η οδός Ειρήνης με την τριγωνική εκβολή της προς την Αγίου Δημητρίου, η πλατεία Δημοκρατίας και οι οδοί Μοσκώφ και Δαναΐδων. Οι χώροι πρασίνου στο βόρειο τμήμα ενοποιούνται, με πρόβλεψη και για ήπια άθληση και εναλλακτικό παιχνίδι.

Ξύλινο ντεκ: Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης

Σε επεξεργασία βρίσκονται τα τεύχη δημοπράτησης για το ξύλινο ντεκ της παλιάς παραλίας. Όπως αναφέρει ο κ. Νικηφορίδης, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει σε επόμενο διάστημα, μετά τη δημοπράτηση των έργων που αφορούν την ανάπλαση της πλατείας Διοικητηρίου και της πλατείας Δημοκρατίας.

Η κατασκευή του ντεκ προβλέπει επέκταση του διαθέσιμου δημόσιου χώρου προς τη θάλασσα, κατά μήκος του κρηπιδώματος. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η στενότητα του υφιστάμενου πεζοδρομίου, να αποσυμφορηθεί ο παραλιακός περίπατος και να βελτιωθούν οι συνθήκες κίνησης πεζών και ποδηλατών.

Αγίας Σοφίας: Ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2027

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2027 συνεχίζονται τα έργα ανάπλασης της Αγίας Σοφίας, από την Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης.

Το έργο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες. Το τμήμα από την Τσιμισκή έως τη Μητροπόλεως, που έχει ήδη αποδοθεί σε χρήση, λειτουργεί ως εμπορικός πεζόδρομος, σε συνέχεια της ήδη πεζοδρομημένης Αγίας Σοφίας. Από τη Μητροπόλεως έως τη λεωφόρο Νίκης διαμορφώνεται η νέα «πλατεία της Μητρόπολης», που θα συνδέει τον χώρο δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με το παραλιακό μέτωπο.

Ενιαία δάπεδα, δενδροστοιχίες, ένα γραμμικό υδάτινο στοιχείο και διαμορφώσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως καθιστικά συνθέτουν την εικόνα του νέου χώρου. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του θα αναδεικνύουν φωτεινές στήλες κατά μήκος της πλατείας.

Σαράντα Εκκλησιές: Αρχίζουν οι εργασίες για το νέο πολυλειτουργικό κτίριο

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον κ. Νικηφορίδη, αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για το νέο πολυλειτουργικό κτίριο στις Σαράντα Εκκλησιές, καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο, στο κληροδότημα Χρυσικού επί της οδού Σκεπαστού, έχει προϋπολογισμό 2,853 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 23 μήνες. Το νέο κτίριο που θα αναγερθεί θα στεγάσει μεταξύ άλλων βρεφονηπιακό σταθμό, δυναμικότητας 40 παιδιών, ΚΑΠΗ και βιβλιοθήκη, καλύπτοντας βασικές ανάγκες της γειτονιάς.

Το κτίριο σχεδιάζεται ως σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, με φωτοβολταϊκά συστήματα, θερμομόνωση και φωτισμό LED, ενώ θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα καταλαμβάνει το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, το ΚΑΠΗ τον δεύτερο και η βιβλιοθήκη τον τρίτο όροφο και τη σοφίτα.

Κήπος των Δικαίων: Ξεκίνησε η δημιουργία του νέου πάρκου

Στο μεταξύ, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για τη διαμόρφωση του Κήπου των Δικαίων, ενός νέου θεματικού πάρκου δέκα στρεμμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Ο χώρος περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λυσιμάχου, Ρέγκου Πολυκλείτου και Πέτρου Συνδίκα. Η παρέμβαση, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει πράσινο, παιδική χαρά και σημεία συνάντησης με καθιστικά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προσβασιμότητα.

Ο νέος κήπος θα αποτελεί παράλληλα έναν χώρο μνήμης αφιερωμένο σε ανθρώπους που, σε περιόδους γενοκτονιών, διώξεων και αυταρχικών καθεστώτων, υπερασπίστηκαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έσωσαν ζωές με προσωπικό κίνδυνο. Πρόκειται για έναν συμβολισμό με ιδιαίτερο βάρος στη Θεσσαλονίκη, λόγω της ιστορίας και της μνήμης της εβραϊκής της κοινότητας.