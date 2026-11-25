της Βαρβάρας Ζούκα

Μηδενικές αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη στον δήμο Θεσσαλονίκης, προωθώντας παράλληλα ένα νέο μέτρο στήριξης των οικογενειών που αποκτούν το πρώτο τους παιδί, αλλά και τη διατήρηση της γενναίας έκπτωσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ιστορική αγορά Καπάνι. Οι τρεις σχετικές εισηγήσεις πρόκειται να τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στη συνε-δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης την προσεχή Δευτέρα 30 Νοεμβρίου από τον αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Ευθύμη Χατζηθεόκλητο.

Αμετάβλητοι οι συντελεστές

Σύμφωνα με την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης, τα δη-μοτικά τέλη για τις κατοικίες θα παραμείνουν στα 2,18 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στην Α΄ γεωγραφική ζώνη και στο 1,64 ευρώ στη Β΄ ζώνη. Αντίστοιχα, για τα εμπορικά καταστήματα και τους λοιπούς επαγγελματικούς χώρους οι βασικοί συντελεστές διατηρούνται στα 5,50 και στα 3,34 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την πρώτη και τη δεύτερη ζώνη αντίστοιχα, ενώ για τα σούπερ μάρκετ στα 9,80 ευρώ.

Κίνητρο για την απόκτηση του πρώτου παιδιού

Με φόντο το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, η διοίκηση Αγγελούδη προχωρά στη θέσπιση ενός νέου κινήτρου για την απόκτηση του πρώτου παιδιού. Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση κατά 80% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για χρονικό διάστημα τριών ε-τών για όσους κατοίκους του δήμου Θεσσαλονίκης αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί εντός του 2027. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον δήμο Θεσσαλονίκης οι γεννήσεις μειώθηκαν από 2.177 το 2020 σε μόλις 1.722 το 2025.

Έκπτωση 85% και το 2027 για το Καπάνι

Για ακόμη έναν χρόνο προτείνεται να διατηρηθεί η έκπτωση κατά 85% στα ανταποδοτικά τέλη για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Καπάνι, με τον συ-ντελεστή χρέωσης να διαμορφώνεται σε μόλις 0,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντί των 5,50 ευρώ. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να στηριχθεί η ανάκαμψη της ιστορικής αγοράς, η ο-ποία δοκιμάστηκε οικονομικά κατά τη διάρκεια των πολυετών εργασιών ανάπλασης. Συ-γκεκριμένα, η μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού αφορά τα ακίνητα που βρί-σκονται στην περιοχή Καπάνι και περικλείονται από τις οδούς Διονυσίου Σολωμού (από το 21), Βλάλη, Ασκητού, Σπανδώνη, Κυδωνιάτου, Χαλκέων (έως το 16) και Μενεξέ.