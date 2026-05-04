Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιτήδειοι επιχειρούν ηλεκτρονική απάτη σε βάρος πολιτών

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης σχετικά με διάφορα μηνύματα που αποστέλλονται σε κινητά πολιτών, τα οποία αναφέρονται σε φερόμενες παραβάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου

«Τις τελευταίες ώρες αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις, καθώς και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα, η οποία παραπέμπει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μάλιστα εκτός των διακριτικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως και τα μηνύματα είναι παραπλανητικά και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο.

Εφιστάται η προσοχή σους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (politis.thessaloniki.gr), η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απάτης, έχουμε ήδη αποτανθεί στις αρμόδιες διωκτικές αρχές».