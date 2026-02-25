Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημοπρατείται η ανάπλαση της Αριστοτέλους

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε τη δημοσίευση του διεθνούς διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή στον Άξονα και την Πλατεία Αριστοτέλους.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε μια σειρά σημαντικών έργων που αναβαθμίζουν τον αστικό ιστό, όπως η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας και η δημιουργία του «Πάρκου Μνήμης» στην Πλατεία Ελευθερίας.

Το έργο καλύπτει την οδό Αριστοτέλους, από τη Λεωφόρο Νίκης έως την οδό Εγνατία, με βασικούς στόχους:

τη διατήρηση του μνημειακού και ιστορικού χαρακτήρα που σχεδίασε ο Ερνέστ Εμπράρ,

την αξιοποίηση σύγχρονων υλικών που μειώνουν τη θερμοκρασία και βελτιώνουν το μικροκλίμα,

την εξασφάλιση άνετης και προσβάσιμης κίνησης για όλους τους πολίτες και επισκέπτες,

την χρήση ανθεκτικών υλικών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στην εντατική χρήση του δημόσιου χώρου.

Στην ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνεται ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι εξασφαλίστηκαν μέσα σε μόλις 26 μήνες, με καθοριστική συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως τονίζεται: «Η πόλη που ονειρευόμαστε γίνεται πράξη. Θέτουμε τις βάσεις για την αναγέννηση της εμβληματικής πλατείας, σεβόμενοι την ιστορική της φυσιογνωμία και με ορίζοντα στο μέλλον».

Η δημοτική Αρχή επιβεβαίωσε παράλληλα ότι θα προχωρήσουν και άλλες κρίσιμες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, όπως:

το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία,

η ανάπλαση της Πλατείας Δημοκρατίας (Βαρδάρης),

η αποκατάσταση της Πλατείας Διοικητηρίου, που παραμένει αδρανής εδώ και δεκαετίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης:

«Πραγματικότητα η δημοπράτηση του Άξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους

Συνεπής στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, η δημοτική Αρχή ανακοινώνει πως δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου ανάπλασης του Άξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους.

Μετά την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Αγίας Σοφίας και τη δρομολογούμενη παρέμβαση στην πλατεία Ελευθερίας με τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, προχωράμε στο επόμενο βήμα, στην αναγέννηση της εμβληματικής πλατείας της πόλης, με σεβασμό στην ιστορική της φυσιογνωμία και με το βλέμμα στο αισιόδοξο μέλλον της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε 26, μόλις, μήνες εξασφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θέτουμε τις βάσεις για την υλοποίηση της τρίτης, κατά σειρά, ανάπλασης στην «καρδιά» της πόλης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το έργο προβλέπει την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, από τη Λ. Νίκης έως την οδό Εγνατία, διατηρώντας τον μνημειακό χαρακτήρα του χώρου και ενσωματώνοντας σύγχρονες λύσεις και υλικά που ενισχύουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, τη βιοκλιματική βελτίωση, την αντοχή στο χρόνο και την πλήρη προσβασιμότητα.

Συνεχίζουμε, πιστοί στο πρόγραμμά μας, για την υλοποίηση και των υπολοίπων έργων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, όπως το ξύλινο ντεκ στη νέα Παραλία, την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της πλατείας Διοικητηρίου.

Η πόλη που ονειρευόμαστε γίνεται πράξη».