της Βαρβάρας Ζούκα

Δύο νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη δημιουργία νέου δημοτικού κολυμβητηρίου στην περιοχή του πάρκου Γαλαξία, προωθεί η δημοτική αρχή του Στέλιου Αγγελούδη.

Από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και τη Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμανλή και την Αγίου Δημητρίου, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, δρομολογείται η δημιουργία μιας νέας κολυμβητικής εγκατάστασης 25 μέτρων, που θα ενισχύσει τις αθλητικές υποδομές της πόλης, δίνοντας διέξοδο στις αυξημένες ανάγκες για προπόνηση, εκμάθηση κολύμβησης και άθληση.

Για τα δύο έργα ο δήμος Θεσσαλονίκης διεκδικεί χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αντίστοιχα.

Παρεμβάσεις επτά εκατ. ευρώ σε κεντρικές οδικές αρτηρίες

Το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, αφορά την αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων της Θεσσαλονίκης, που καθημερινά δέχονται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και εμφανίζουν σημαντικές φθορές.

Το έργο έχει σχεδιαστεί και προχωρά υπό την ευθύνη του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομου Νικηφορίδη. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις λεωφόρους Βασιλίσσης Όλγας, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Στρατού, καθώς και στις οδούς 30ής Οκτωβρίου, Γεωργίου Παπανδρέου, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Αγίου Δημητρίου.

Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσονται οι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι κυκλοφοριακά κόμβοι Αγίου Δημητρίου – Εθνικής Αμύνης – Ολυμπιάδος και Λεωφόρου Στρατού – Αλεξάνδρου Παπαναστασίου- Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα, εξαιτίας της παλαιότητάς τους, της συνεχούς καταπόνησης από την κυκλοφορία και των αλλεπάλληλων εργασιών που πραγματοποιούνται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αποτελεί βασική προτεραιότητα, παράλληλα με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οδοστρωμάτων και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών κυκλοφορίας.

Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, ο δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα που αφορά τις οδικές υποδομές.

Νέα 25άρα πισίνα στον Γαλαξία

Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 2.232.000 ευρώ, αφορά τη δημιουργία νέου δημοτικού κολυμβητηρίου στην περιοχή του Γαλαξία, στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου είχε ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου 2026 από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Η νέα εγκατάσταση σχεδιάζεται στον χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Πάρκου Γαλαξία, στην οδό Καρακάση 19, στην περιοχή της Μαρτίου, και προβλέπεται να αποτελέσει τη δεύτερη δημοτική κολυμβητική υποδομή της Θεσσαλονίκης, μετά το κολυμβητήριο της Τούμπας.

Περιλαμβάνει μια ανοξείδωτη κολυμβητική δεξαμενή μήκους 25 μέτρων, με έξι διαδρομές, η οποία θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες προπόνησης στα αθλήματα του υγρού στίβου όσο και προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης και άθλησης των πολιτών. Ακόμη, προβλέπεται η εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κτιρίου υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διεκδικεί την αναγκαία χρηματοδότηση μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.