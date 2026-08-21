Δήμος Θέρμης: Συγκαλεί συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων για τη μεταφορά των μαθητών

Πρόσκληση προς όλους τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων του Δήμου Θέρμη, τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και προς την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων απηύθυνε ο δήμαρχος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου, για συνάντηση την Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 20:00, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Αντικείμενο της συνάντησης θα αποτελέσει το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες. Κατά τη συνάντηση θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των μαθητών. Παρά τις προσπάθειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, ο διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε καθώς δεν υπήρξε συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους, παρά μόνο για το 10% του μεταφορικού έργου. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς η εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών παραμένει, στην παρούσα φάση, σε εκκρεμότητα.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης του έργου της μεταφοράς μαθητών δεν εμπλέκεται ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει αρμοδιότητα ή ευθύνη ως προς την εξέλιξη και την έκβαση του σχετικού διαγωνισμού.

Ωστόσο, δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος και με γνώμονα την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση όλων των μαθητών στα σχολεία τους, ο Δήμος Θέρμης επιθυμεί να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια εξεύρεσης άμεσης και αποτελεσματικής λύσης.

Για τον λόγο αυτό, η συνάντηση αποσκοπεί όχι μόνο στην ενημέρωση των εμπλεκομένων, αλλά κυρίως στην από κοινού συζήτηση και στον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών από τον Δήμο, τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων κρίνεται απαραίτητη.