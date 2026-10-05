ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: Ενεργειακό κόστος και… νέος κώδικας φέρνουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη

της Βαρβάρας Ζούκα

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, που ανεβάζει σημαντικά τον λογαριασμό για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, βρίσκεται στον πυρήνα της απόφασης του δήμου Θέρμης να προχωρήσει σε αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το νέο έτος.

Η αναπροσαρμογή για τις κατοικίες είναι της τάξης του 14,5%, ενώ για τις επαγγελματικές χρήσεις σε ορισμένες κατηγορίες είναι υψηλότερη. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι τα έσοδα που προέρχονται από την είσπραξή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που αφορούν τις συγκεκριμένες δημοτικές υπηρεσίες.

Οι επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Ο πρώτος και πιο άμεσος λόγος που, σύμφωνα με τη διοίκηση του δήμου Θέρμης, οδήγησε στην αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών είναι η αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2026 η τιμή του πετρελαίου είχε υπολογιστεί σε 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ για τον προϋπολογισμό του 2027 υπολογίζεται στα 2,20 ευρώ.

Η μεταβολή αυτή επιβαρύνει άμεσα το κόστος καυσίμων για τη λειτουργία της καθαριότητας και, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία του δήμου Θέρμης, συμπαρασύρει και άλλες προμήθειες και υπηρεσίες ανελαστικού χαρακτήρα.

Και ο παράγοντας… Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που οδήγησε στην απόφαση για αυξήσεις, λιγότερο εμφανής, αλλά οικονομικά σημαντικός. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως εξηγεί το οικονομικό επιτελείο του δήμου Θέρμης, προβλέπει κλιμακωτές μειώσεις του συντελεστή για τις μεγάλες επαγγελματικές επιφάνειες. Συγκεκριμένα, για τμήματα επιφανειών από 1.000 έως 2.000 τ.μ. εφαρμόζεται το 90% του συντελεστή, από 2.000 έως 4.000 τ.μ. το 80%, από 4.000 έως 6.000 τ.μ. το 70%, ενώ για επιφάνειες άνω των 6.000 τ.μ. το 60%.

Για έναν δήμο, όπως η Θέρμη, με σημαντική συγκέντρωση μεγάλων επαγγελματικών εγκαταστάσεων, η αλλαγή αυτή έχει μετρήσιμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Με βάση τους υπολογισμούς της οικονομικής υπηρεσίας, η εφαρμογή της νέας κλιμακωτής χρέωσης οδηγεί σε απώλεια εσόδων περίπου 437.000 ευρώ.

Από 1,38 σε 1,58 ευρώ για τις κατοικίες

Για τις κατοικίες, ο βασικός συντελεστής στην Α’ Ζώνη αυξάνεται κατά περίπου 14,5%, από 1,38 ευρώ σε 1,58 ευρώ ανά τ.μ.. Αντίστοιχα, στη Β’ Ζώνη ο συντελεστής αυξάνεται από 0,69 σε 0,79 ευρώ/τ.μ.

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση για τους χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο βασικός συντελεστής ανεβαίνει κατά περίπου 30%, από 2,44 σε 3,18 ευρώ ανά τ.μ. Στη Β’ Ζώνη αντίστοιχα μεταβάλλεται από 1,22 σε 1,59 ευρώ.