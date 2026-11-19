της Βαρβάρας Ζούκα

Ισχυρούς κραδασμούς στο εσωτερικό της παράταξης του δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη προκάλεσε η απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη λήψη δανείου, ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, με δύο δημοτικούς συμβούλους της διοίκησης να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου.

Η Άννα Ορφανίδου και ο Κωνσταντίνος Ανεστάκης διαφοροποιήθηκαν ανοιχτά από την επιλογή του δημάρχου, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τις οικονομικές συνέπειες του δανεισμού και καταλήγοντας στην απόφαση να αποχωρήσουν από τη διοικούσα παράταξη.

Παρά το ρήγμα που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της διοίκησης, η πρόταση του Δημήτρη Ασλανίδη σχετικά με τον δανεισμό εγκρίθηκε τελικά χτες βράδυ από το δημοτικό συμβούλιο με 21 θετικές ψήφους, σε μια συνεδρίαση που συνοδεύτηκε από εντάσεις, διακοπές και έντονη κριτική από την αντιπολίτευση.

Α. Ορφανίδου: «Δεν εκλέχτηκα, για να είμαι απλώς ένας αριθμός σε μια ψηφοφορία»

«Δεν εκλέχτηκα, για να είμαι απλώς ένας αριθμός σε μια ψηφοφορία. Εκλέχτηκα, για να σκέφτομαι, να κρίνω, να διεκδικώ και να υπερασπίζομαι το συμφέρον των δημοτών», ανέφερε στην τοποθέτησή της η κ. Ορφανίδου, προσθέτοντας ότι «η συνεργασία δεν σημαίνει σιωπή και η ενότητα δεν μπορεί να απαιτεί την παραίτηση από την προσωπική μας κρίση».

Ανακοινώνοντας την ανεξαρτητοποίησή της, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για απόφαση θυμού ή προσωπικής αντιπαράθεσης, αλλά για συνειδητή πολιτική επιλογή. «Δεν επέλεξα την ευκολία της σιωπής. Επέλεξα την ευθύνη της ελεύθερης φωνής», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Κ. Ανεστάκης: «Παράτολμο εγχείρημα που χρεώνει τις επόμενες γενιές»

Εξίσου ηχηρή ήταν και η διαφοροποίηση του Κωνσταντίνου Ανεστάκη, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως τον επενδυτικό χαρακτήρα του δανείου. «Μιλάμε ουσιαστικά για ένα δάνειο καταναλωτικό», υποστήριξε, κάνοντας λόγο για «πλασματική ευημερία» που υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες του δήμου και μεταφέρει το βάρος στις επόμενες γενιές.

«Η προσωπική φιλία που με δένει με τον ίδιο τον δήμαρχο έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με αυτό που θεωρώ ωφέλιμο και συμφέρον για τον δήμο Παύλου Μελά», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Ανεστάκης. Χαρακτήρισε τον δανεισμό «παράτολμο εγχείρημα», με το οποίο δεν μπορεί να συμφωνήσει, και ανακοίνωσε ότι ανεξαρτητοποιείται από τη διοικούσα παράταξη.

Δ. Ασλανίδης: «Πηγαίνουμε κόντρα στις φωνές της μιζέριας»

Εργαλείο ανάπτυξης χαρακτήρισε τον δανεισμό ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, σημειώνοντας ότι οι νέες οικογένειες που έρχονται να κατοικήσουν στην περιοχή αξιώνουν ένα επίπεδο ζωής που να τους αξίζει. «Αυτό το επίπεδο θα τους το χαρίσει η διοίκηση, πηγαίνοντας κόντρα στις φωνές της μιζέριας, της μισαλλοδοξίας, της πολιτικής και της φτηνής αντιπαράθεσης, η οποία σε κανέναν δεν έχει να χαρίσει το παραμικρό», είπε ο κ. Ασλανίδης, μιλώντας χτες βράδυ από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου.

«Ο δανεισμός είναι εργαλείο ανάπτυξης και κρίνεται από το τι φτιάχνεις με αυτό. Εμείς τον αξιοποιούμε για δρόμους, για ασφαλείς παιδικές χαρές, για γήπεδα. Για έργα και παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Κάθε ευρώ έχει συγκεκριμένο σκοπό και προορισμό. Στο ποσό του δανείου προσθέτουμε δικούς μας πόρους και προχωράμε με σχέδιο, σύνεση και διαφάνεια. Ο τόπος μας δεν μπορεί να περιμένει διαρκώς τη σειρά του. Αξίζει σύγχρονες υποδομές και γειτονιές όπου κάθε οικογένεια θα μπορεί να ζει καλύτερα. Δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε αυτόν τον τόπο και θα το πράξουμε», πρόσθεσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά.

Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση

Σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή για την επιλογή της να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη λήψη δανείου ύψους περίπου 7,7 εκατ. ευρώ άσκησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, αμφισβητώντας τόσο τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των προτεινόμενων έργων όσο και τη σκοπιμότητα της μακροχρόνιας οικονομικής επιβάρυνσης του δήμου. Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ των οποίων ασφαλτοστρώσεις, αναβαθμίσεις παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων, αφορούν κατά κύριο λόγο έργα καθημερινότητας, τα οποία παραδοσιακά εντάσσονταν στα ετήσια τεχνικά προγράμματα του δήμου και δεν συνιστούν κάποιο μεγαλόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις οικονομικές συνέπειες του δανεισμού, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με ενδεικτικό σενάριο της υπηρεσίας, ο δήμος θα κληθεί να καταβάλλει περίπου 812.000 ευρώ ετησίως σε τοκοχρεολύσια, ποσό που, όπως είπε, προσεγγίζει την ετήσια χρηματοδότηση για επενδυτικές δαπάνες. «Από αυτή την ψηφοφορία δεν θα είναι κερδισμένη η διοίκηση, αλλά χαμένοι οι δημότες», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης «Ανατροπή» Γιώργος Λίλτσης, ο οποίος έκανε λόγο για «μνημείο προχειρότητας, πολιτικής ανευθυνότητας και οικονομικής υποθήκευσης του δήμου». Όπως υποστήριξε, η δημοτική αρχή επιχειρεί να δεσμεύσει οικονομικά τον δήμο Παύλου Μελά για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για το πραγματικό κόστος του δανεισμού, τη δυνατότητα αποπληρωμής του και τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των καθημερινών αναγκών. Αμφισβήτησε, μάλιστα, τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των έργων, τονίζοντας ότι οι ασφαλτοστρώσεις, οι παιδικές χαρές και η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούν αυτονόητες υποχρεώσεις ενός δήμου και όχι επενδύσεις που δημιουργούν έσοδα ή οικονομική ανταποδοτικότητα. «Ζητάτε από εμάς να υπογράψουμε μια λευκή επιταγή 7,7 εκατομμυρίων ευρώ», είπε απευθυνόμενος στη διοίκηση, ξεκαθαρίζοντας ότι ως παράταξη «δεν θέλουμε και δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη δημοσιονομική εκτροπή».

Στις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την οικονομική ασφυξία των δήμων, αλλά και στην επιλογή της δημοτικής αρχής να αποδεχθεί και να εφαρμόσει αυτή την πολιτική επικέντρωσε την κριτική του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Μάριος Παλάντζας. «Το να ονομάζεις αναπτυξιακό το αυτονόητο, δηλαδή μια οικογένεια να έχει έναν δρόμο να περπατήσει και μια παιδική χαρά, είναι ανοιχτό κάλεσμα στους δημότες να αποδεχτούν ως κανονικότητα τη βαρβαρότητα που βιώνουν καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι δημότες θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά για παρεμβάσεις που απέχουν πολύ από την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Για προεκλογικές σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε δανεισμό έκανε λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες Ξανά» Ιάκωβος Αβραμίδης. «Αυτό το δάνειο δεν εξυπηρετεί κάποιον σχεδιασμό που είχατε, αλλά τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως αναπτυξιακά έργα παρεμβάσεις βιτρίνας.

Ποια έργα θα προχωρήσουν με δανεισμό

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Παύλου Μελά, τα έργα που σχεδιάζεται να προχωρήσουν μέσω δανεισμού είναι τα εξής: