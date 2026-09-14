Δήμος Παύλου Μέλα: Εκτός διοικούσας παράταξης ο Σταύρος Φέτκος – Η απόφαση του Δημήτρη Ασλανίδη

Τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου Σταύρου Φέτκου από τη δημοτική παράταξη «Αλλαγή στον Δήμο Παύλου Μελά» ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά και επικεφαλής της παράταξης, Δημήτρης Ασλανίδης.

Όπως γνωστοποίησε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα της δημοτικής ομάδας και αφού, όπως σημειώνει, αξιολόγησε το σύνολο των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη του. Ο δήμαρχος διατυπώνει τη θέση ότι σε μια δημοτική παράταξη η διαφορετική άποψη, η κριτική και η διαφωνία είναι θεμιτές, υποστηρίζει ωστόσο ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε μια σταθερή στάση που «υπονομεύει την εμπιστοσύνη, αποδυναμώνει τη συνοχή και αμφισβητεί διαρκώς την ίδια την προσπάθεια στην οποία τυπικά συμμετέχει».

Ο κ. Ασλανίδης χαρακτηρίζει τη διαγραφή «αναγκαία απόφαση», επισημαίνοντας ότι ευθύνη του ως δημάρχου και επικεφαλής είναι να διαφυλάσσει την ενότητα και την αποτελεσματικότητα της παράταξης, ώστε αυτή να παραμείνει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου για το οποίο έλαβε εντολή από τους πολίτες. «Δεν θα επενδύσουμε στην εσωστρέφεια. Δεν θα αναλωθούμε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για τον Δήμο Παύλου Μελά και τους πολίτες του», καταλήγει ο κ. Ασλανίδης.