Δήμος Παύλου Μελά: Απόντος του δημάρχου η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό – Αποχώρησαν Δεμουρτζίδης και Λίλτσης

Απόντος του δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη διεξήχθη χτες βράδυ στο δημοτικό συμβούλιο η συζήτηση για την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το τρέχον έτος.

Όπως έγινε γνωστό, ο δήμαρχος βρισκόταν στην Αθήνα για θέματα του δήμου. Ωστόσο, η απουσία του από την κορυφαία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την ψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού προκάλεσε διαμαρτυρίες, με τις παρατάξεις του Δημήτρη Δεμουρτζίδη και του Γιώργου Λίλτση να αποχωρούν.

Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του Δημήτρη Δεμουρτζίδη πως, όταν πληροφορήθηκε ότι ο δήμαρχος δεν θα ήταν παρών στη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό, “νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα”.