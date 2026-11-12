ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη mega ανάπλαση των 15 εκατ. ευρώ – Αλλάζουν όψη Κονταξοπούλειο και πλατεία δημαρχείου

της Βαρβάρας Ζούκα

Νέα εικόνα, με δίκτυο πράσινων διαδρομών, αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, αποκτά το Ωραιόκαστρο, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου ανάπλασης, που προχωρά με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δήμος Ωραιοκάστρου έχει ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου, που έχει ως στόχο να καταστήσει την περιοχή πιο πράσινη, πιο λειτουργική και πιο φιλική για τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, η παρέμβαση που έχει σχεδιαστεί αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου πράσινων διαδρομών και σύγχρονων δημόσιων χώρων σε όλο το Ωραιόκαστρο. “Ο δημόσιος χώρος δεν αρκεί να είναι απλώς λειτουργικός. Πρέπει να είναι όμορφος, ασφαλής, σύγχρονος. Να ανήκει πραγματικά στους ανθρώπους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης.

Ριζική αναμόρφωση του Κονταξοπούλειου σε έκταση 30 στρεμμάτων

Στον πυρήνα της εμβληματικής ανάπλασης βρίσκεται η αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Κονταξοπούλειου Αθλητικού Κέντρου, σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, που οριοθετείται από τις οδούς Γαβρά, Μερκούρη, Λόρδου Βύρωνα και Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού πυρήνα αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, ο οποίος δεν θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τους αθλούμενους, αλλά θα αποτελεί και σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας.



Η μελέτη προβλέπει την ενοποίηση των διαδρομών που συνδέουν τις υπαίθριες και στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, την αναβάθμιση των χώρων κίνησης και τη δημιουργία ενός κεντρικού χώρου στάσης και ανάπαυσης.

Ιδιαίτερο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η κατασκευή δύο μεγάλων στεγασμένων χώρων με καθιστικά, σύγχρονης αρχιτεκτονικής αισθητικής. Οι χώροι αυτοί σχεδιάζονται, ώστε να προσφέρουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες και να μπορούν να φιλοξενούν μικρές υπαίθριες εκδηλώσεις, σχολικές δραστηριότητες και κοινωνικές συναθροίσεις.



Παράλληλα, θα ενισχυθεί το πράσινο με νέες δενδροφυτεύσεις, θάμνους και αναδιαμόρφωση των παρτεριών, ενώ προβλέπεται η χρήση βιοκλιματικών υλικών για τη βελτίωση του μικροκλίματος.



Σημαντικό μέρος της παρέμβασης στο Κονταξοπούλειο αφορά τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, νέα καθιστικά θα τοποθετηθούν περιμετρικά των γηπέδων, της παιδικής χαράς και της πισίνας, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες παραμονής των επισκεπτών.

Σε όλη την έκταση της εγκατάστασης προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση της φθαρμένης περιμετρικής περίφραξης και των θυρών εισόδου, καθώς και η ανακατασκευή των επιστρώσεων στις σκάλες πρόσβασης.

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στην κυκλοφορία εντός του αθλητικού συγκροτήματος. Ο κεντρικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας θα αποκτήσει νέα επίστρωση με κυβόλιθους φυσικής πέτρας, ενώ θα αναδιοργανωθούν οι χώροι στάθμευσης, με πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ΙΧ και λεωφορείων, καθώς και για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Νέα εικόνα για την πλατεία Δημαρχείου

Αναβαθμισμένη εικόνα προβλέπεται και για την πλατεία Δημαρχείου, μια έκταση περίπου 2.200 τετραγωνικών μέτρων, που επιδιώκεται να αποκτήσει μια πιο σύγχρονη αισθητική και να λειτουργήσει ως ένας ελκυστικός χώρος συνάντησης και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η μελέτη διατηρεί τη βασική γεωμετρία της πλατείας, αλλά προβλέπει σημαντικές αλλαγές στις επιστρώσεις, στις φυτεύσεις, στον φωτισμό και στον αστικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση του πρασίνου, ενώ ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Πλατεία ήπιας κυκλοφορίας στην Κομνηνών και αναπλάσεις σε κεντρικούς δρόμους

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τη διαμόρφωση μιας νέας μικρής πλατείας, τύπου woonerf, επί της Κομνηνών. Όπως εξηγούν οι μελετητές, αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευχάριστου και χαμηλής κυκλοφορίας χώρου, με μια μικρή πλατεία στο κέντρο, όπου οι κάτοικοι, ανεξαρτήτως ηλικιακών περιορισμών, βρίσκουν την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία. Η νέα διαμόρφωση περιλαμβάνει δενδροφυτεύσεις και καθιστικούς χώρους, δημιουργώντας έναν μικρό πυρήνα συνάντησης και αναψυχής στην καρδιά του Ωραιοκάστρου.

Στο πλαίσιο του έργου, εξάλλου, πρόκειται να αναπλαστούν κεντρικοί οδικοί άξονες της περιοχής. Πέραν της οδού Κομνηνών, οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε τμήματα των οδών Ηρώων, Μακεδονομάχων, Μακεδονίας, Παύλου Μελά, Τζαβέλλα, Νεοχωρούδας, Αγίας Παρασκευής, Χαραβά, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αργυρουπόλεως, Μακεδονικού Αγώνα και Καβάφη, καθώς και στην πάροδο Ηρώων.