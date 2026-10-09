Δήμος Ωραιοκάστρου: Παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος η Λία Δρόσου

Την παραίτησή της από τη θέση της αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε η Λία Δρόσου, αφήνοντας αιχμές για έλλειμμα συνεργασίας και για εμπόδια κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, η κ. Δρόσου γνωστοποίησε την απόφασή της να αποχωρήσει από το αξίωμα, επισημαίνοντας ότι η διάθεση για προσφορά δεν αρκεί πάντοτε, για να παραχθεί έργο.

«Όταν η συνεργασία δυσκολεύει, όταν η κατανόηση των προβλημάτων απουσιάζει και όταν οι αναγκαίες αλλαγές συναντούν διαρκώς εμπόδια, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να υπηρετήσεις τις αρχές με τις οποίες ανέλαβες μια θέση ευθύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά Παρά τις αιχμές της, η κ. Δρόσου ευχαριστεί τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε.