ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ: Νέος αντιδήμαρχος Παιδείας ο Δαμιανός Ιωσηφίδης μετά την παραίτηση της Λίας Δρόσου

Ο Δαμιανός Ιωσηφίδης αναλαμβάνει καθήκοντα αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Διά Βίου Μάθησης στον δήμο Ωραιοκάστρου, στη θέση της Λίας Δρόσου, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της.

Ο ορισμός του νέου αντιδημάρχου έγινε με απόφαση του δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στον κ. Ιωσηφίδη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου.

Η παραίτηση της Λίας Δρόσου είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους αυτοδιοικητικούς κύκλους του Ωραιοκάστρου. Η ίδια, πάντως, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει σταθερά τον δήμαρχο, για τον οποίο μάλιστα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια.