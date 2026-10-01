ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ: Από 32,5 σε μόλις 5 εκατ. ευρώ το αποθεματικό – Σήμα κινδύνου από Δανιηλίδη

της Βαρβάρας Ζούκα

Σήμα κινδύνου για τα οικονομικά των δήμων εκπέμπει ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, περιγράφοντας μια κατάσταση κατά την οποία τα αποθεματικά εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η κρατική χρηματοδότηση δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει ούτε τη μισθοδοσία.

Παρουσιάζοντας την οικονομική εικόνα του δήμου Νεάπολης – Συκεών, ο κ. Δανιηλίδης ανέφερε ότι το αποθεματικό, το οποίο πριν από κάποια χρόνια είχε φτάσει στα 32,5 εκατ. ευρώ, έχει πλέον περιοριστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2025, περίπου στα 8,5 – 9 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εφόσον συνυπολογιστούν οι υποχρεώσεις που έχουν ήδη τιμολογηθεί, ο κ. Δανιηλίδης εκτίμησε ότι στην πραγματικότητα σήμερα το αποθεματικό δεν ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, αποτυπώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει να κάνει από τη μία πλευρά με τη μειωμένη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ και από την άλλη με τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους.

«Όταν το σύνολο της μηνιαίας χρηματοδότησης από το κράτος -οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι- δεν επαρκεί ούτε καν για τη μισθοδοσία, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη αδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καλύψει ακόμη και βασικά λειτουργικά έξοδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε δαπάνες για θέρμανση, ηλεκτροφωτισμό και συντηρήσεις.

Από τα έργα με ίδιους πόρους στην εξάντληση του κουμπαρά

Ο Σίμος Δανιηλίδης αντιπαρέβαλε τη σημερινή κατάσταση με την οικονομική δυνατότητα που είχε ο δήμος Νεάπολης – Συκεών τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είπε, όταν το αποθεματικό βρισκόταν στα 32,5 εκατ. ευρώ, ο δήμος μπορούσε ενδεικτικά να διαθέτει 1,5 – 2 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο αποκλειστικά για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων, χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους. Παράλληλα, ανά δύο ή τρία χρόνια μπορούσε να χρηματοδοτεί από τα δημοτικά ταμεία μεγάλα έργα στον τομέα της οδοποιίας, ύψους ακόμη και 5 εκατ. ευρώ.

Αυτή η δυνατότητα, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρουσίασε, περιορίζεται πλέον δραματικά.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τις κοινωνικές δομές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών στο κόστος διατήρησης των κοινωνικών υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ ετησίως κατευθύνονται προς την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου.

Όπως τόνισε, πρόκειται για συνειδητή επιλογή της δημοτικής αρχής, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δομές υποστήριξης και προστασίας κοινωνικά ευάλωτων πολιτών.

Το μεγαλύτερο καμπανάκι, ωστόσο, αφορά την επόμενη οικονομική χρήση. Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, εάν υπολογιστούν οι δαπάνες που απαιτούνται, για να διατηρηθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, το διαθέσιμο αποθεματικό ουσιαστικά θα οδηγηθεί σε εξάντληση μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε, πάντως, ότι το αποθεματικό τυπικά δεν μπορεί να μηδενιστεί, καθώς ο δήμος είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να διατηρεί τα αναγκαία διαθέσιμα για τη διασφάλιση της μισθοδοσίας του προσωπικού.