Την ανεξαρτητοποίησή της από τη διοικούσα παράταξη «Πολίτες με Όραμα» της δημάρχου Λαγκαδά Νίκης Ανδρεάδου ανακοίνωσε η δημοτική σύμβουλος Γεωργία Μιχαηλίδου, με επιστολή της προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Η κ. Μιχαηλίδου αποδίδει την απόφασή της σε πολιτικές διαφωνίες με τον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής, αφήνοντας αιχμές για απουσία συλλογικότητας και ουσιαστικού διαλόγου.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της, όπως επισημαίνει, διαδραμάτισαν οι χειρισμοί της δημοτικής αρχής στην υπόθεση των Ιαματικών Λουτρών Λαγκαδά, στην προεδρία των οποίων διετέλεσε η ίδια από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη αμφισβήτηση του έργου της. Μάλιστα, αναφέρει ότι η προσπάθεια απομάκρυνσής της από την προεδρία είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο.

«Δεν ήταν μόνο η απομάκρυνσή μου από μια θέση ευθύνης. Ήταν κυρίως ο τρόπος, οι διαδικασίες και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου και σεβασμού απέναντι σε μια προσπάθεια που είχε καταβληθεί», σημειώνει στην επιστολή της.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί «μια αντίληψη διοίκησης στην οποία η προσωπική άποψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διαφορετική προσέγγιση αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα αντί ως στοιχείο δημοκρατικής λειτουργίας».

Η Γεωργία Μιχαηλίδου ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος, αξιολογώντας τις αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον του δήμου Λαγκαδά.

«Δεν αποχωρώ από την αυτοδιοίκηση ούτε από την ευθύνη που μου αναλογεί. Αποχωρώ από μια παράταξη με την οποία πλέον δεν μπορώ να συμπορευτώ πολιτικά και ηθικά», καταλήγει.