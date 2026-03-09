Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου: Βράβευση 13 γυναικών για την εθελοντική τους προσφορά στο πλαίσιο της Ημέρας της Γυναίκας

Δεκατρείς γυναίκες εθελόντριες, δεκατρείς γυναίκες, που στο λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους, με αγάπη και χαρά, προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και αγκαλιάζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη, διατηρώντας οι ίδιες, από ταπεινότητα, την ανωνυμία τους, τίμησε ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου.

Οι βραβευθείσες προσφέρουν με αυταπάρνηση μέσα από τις κοινωνικές δράσεις των ενοριών αλλά και φιλανθρωπικών εθελοντικών συλλόγων εντός των ορίων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, καθώς και μέσα από τις δράσεις τμημάτων του Δήμου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προστασίας, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Μεταξύ αυτών που τιμήθηκαν, αποτελώντας επιλογή της διοίκησης του Δήμου, ήταν η δημοτική σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αννέτα Δαλαμπίρα-Πάικα.

«Σήμερα είναι μια μέρα που θυμίζει σε όλους μας, από πού προέρχεται ο άνθρωπος. Από την αγάπη και τη φροντίδα της γυναίκας, από τις ευχές της μητέρας. Σήμερα τιμούμε τη μάνα, τη σύζυγο, την κόρη, την εγγονή, πιο πολύ αυτές που πάλεψαν για τα δικαιώματά τους. Στη Δύση τα δικαιώματα της γυναίκας είναι αυτονόητα. Αλλού οι γυναίκες λιθοβολούνται και βασανίζονται. Αυτό συμβαίνει εκεί που σήμερα υπάρχει πόλεμος. Με το να τιμούμε τη γυναίκα, ζητούμε να σταματήσει κάθε πόλεμος. Να μην ξεχνάμε ότι οι αξίες του Ελληνισμού είναι ο πολιτισμός και ο ανθρωπισμός», ανέφερε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Από την πλευρά του ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως, Ιωάννης Περιστερίδης, μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη, Βαρνάβα και σημείωσε ότι «η Εκκλησία τιμάει τη γυναίκα. Ο πρώτος ανθρώπος που έμαθε για την ενανθρώπιση του Θεού, ήταν η μάνα Παναγία. Οι ενορίες μας βασίζονται στις κυρίες της ενορίας. Τρέχουν πρώτες, όπου υπάρχει πόνος και ανάγκη και κάνουν πράξη την αγάπη του Χριστού. Αυτήν την αγάπη ευχόμαστε να την ανταποδώσει ο Θεός εκατονταπλάσια στις γυναίκες και η μάνα Παναγιά να δέεται στον Υιό της για όλες».

Εκτός από τον δήμαρχο και τον Πρωτοσύγκελο, βραβεύσεις έκαναν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας και Ράνια Θρασκιά, ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου και οι πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου – Κορδελιού».

Βραβεύτηκαν οι εξής γυναίκες:

-Αννέτα Δαλαμπίρα-Πάικα

-Σταυρούλα Γκετζενίδου

-Άννα Κεσίδου – Τσεκούρα

-Κατερίνα Καρακασίδου

-Βασιλική Τσάμπουρα

-Ευαγγελία Τασουλή

-Ελισάβετ Κοσμίδου

-Πελαγία Παπαδοπούλου

-Ελεονόρα Καλαμπίδου

-Ευαγγελία Σπανού

-Γωγώ Απόχα Καρανίκα

-Ελένη Λαγαρία

-Αναστασία Θυμιοπούλου

Αμέσως μετά τις βραβεύσεις ξεκίνησε συναυλία της mezzo soprano Stamatia (Σταματία Μολλούδη) και του γυναικείου μουσικού σχήματός της. Η συναυλία είχε τίτλο: «Στης Γυναίκας Τα Μάτια», ενώ ιδιαίτερη νότα έδωσε χορεύτρια οριεντάλ.