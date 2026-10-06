ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ: Την έδρα Αντίνου ποιος θα την πάρει;

Μια έδρα ψάχνει… κάτοχο στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Η παραίτηση του Χρήστου Αντίνου από το δημοτικό συμβούλιο άνοιξε τη διαδικασία της διαδοχής, αλλά, όπως φαίνεται, η απάντηση στο ερώτημα «ποιος θα καθίσει τελικά στην καρέκλα;» δεν είναι τόσο απλή.

Ο Αντίνου είχε εκλεγεί το 2023 με την παράταξη της Μαρίας Μανούκα, από την οποία στην πορεία διαχώρισε τη θέση του, παραμένοντας στο δημοτικό συμβούλιο ως ανεξάρτητος. Μετά την προ ολίγων ημερών παραίτησή του συνολικά από το δημοτικό συμβούλιο, κλήθηκε η Αναστασία Τσαουσίδου ως πρώτη επιλαχούσα από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης. Η κ. Τσαουσίδου, όμως, είπε ένα καθαρό «όχι», εξηγώντας δημόσια ότι οι αυξημένες επαγγελματικές, οικογενειακές και κομματικές υποχρεώσεις της δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί με τη συνέπεια που η ίδια θεωρεί ότι απαιτεί η θέση.

Και τώρα αναμένεται να κληθεί η επόμενη επιλαχούσα, που είναι η Μαρία Πασχαλίδου. Αν και εκείνη δεν αποδεχθεί την έδρα, σειρά έχει ο Βασίλης Τσακαλίδης.

Εδώ, πάντως, βρίσκεται και το παραπολιτικό ενδιαφέρον της υπόθεσης. Τόσο η Μαρία Πασχαλίδου και όσο και ο Βασίλης Τσακαλίδης, παρ’ ότι προέρχονται από το ψηφοδέλτιο της Μαρίας Μανούκα, εμφανίζονται εδώ και καιρό να έχουν έρθει πιο κοντά στον δήμαρχο Λευτέρη Αλεξανδρίδη.

Οπότε το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα πάρει την έδρα, αλλά και πού θα καθίσει πολιτικά η έδρα, όταν βρει τελικά κάτοχο.

Β.Ζ.