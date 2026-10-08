ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ: Ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος ο Β. Τσακαλίδης – Διαγραφή από την παράταξη Μανούκα

Στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου επιστρέφει ο Βασίλης Τσακαλίδης, ο οποίος ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος, καταλαμβάνοντας την έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Χρήστου Αντίνου.

Ο κ. Τσακαλίδης είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό της Μαρίας Μανούκα, ωστόσο εδώ και καιρό βρίσκεται πολιτικά κοντά στη διοίκηση του δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη.

Η ορκωμοσία του συνοδεύτηκε, πάντως, από μια άμεση αντίδραση της Μαρίας Μανούκα, η οποία γνωστοποίησε με επίσημη επιστολή της προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διαγραφή του Βασίλη Τσακαλίδη από την παράταξη «Μαζί στην Ανάπτυξη». Μάλιστα, χαρακτήρισε την απόφασή της «οριστική και αμετάκλητη», υποστηρίζοντας ότι η ένταξή του στη διοικούσα παράταξη αντιβαίνει στη βούληση των ψηφοφόρων του συνδυασμού της.

Επί της ουσίας, βέβαια, πρόκειται περισσότερο για μια κίνηση πολιτικού γοήτρου, αφού η προσέγγιση Τσακαλίδη – Αλεξανδρίδη ήταν γνωστή εδώ και καιρό.

Β.Ζ.