Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Ολοκληρώθηκε το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού

Με μουσική, ρυθμούς, χρώματα, ζωντάνια και αστείρευτο κέφι γέμισε η πλατεία Ευόσμου, στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού, το οποίο διοργανώθηκε από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμουδιά της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας.

Παραδοσιακά χορευτικά σχήματα από την Πολωνία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, με τις πολύχρωμες φορεσιές τους, παρουσίασαν επί σκηνής εντυπωσιακές χορογραφίες και ξεσήκωσαν τον πολύ μεγάλο αριθμό παραβρισκομένων κάθε ηλικίας, που κατέκλυσαν την πλατεία.

Επρόκειτο για μία ξεχωριστή διεθνής γιορτή πολιτισμού και παράδοσης, η οποία στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσε γέφυρα επικοινωνίας και συμφιλίωσης μεταξύ των λαών.

Το κοινό υποδέχθηκε και χειροκρότησε θερμά τις εξής ξένες αποστολές:

PROMNI Folk Dance Ensemble (Πολωνία)

IDEMM Maliye Culture, Art, and Education Center (Τουρκία)

Folk Dance Group «Shareno gerdanche – Sofia» (Βουλγαρία)

SQER Dance Ensemble (Πολωνία)

Την ελληνική παράδοση εκπροσώπησαν επάξια, σκορπώντας ενθουσιασμό, τα εξής τοπικά συγκροτήματα:

Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Ευόσμου «Κύριλλος & Μεθόδιος»

Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κατοίκων Νέας Πολιτείας Ευόσμου

Χορευτική Ομάδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο ανοιχτό παραδοσιακό γλέντι, όπου Έλληνες και ξένοι χορευτές αλλά και το κοινό, έγιναν μια τεράστια παρέα. Τη διασκέδαση ανέλαβαν οι καταξιωμένοι μουσικοί Αλέξανδρος Μπλέτσος (βιολί), Μανώλης Σκύφτας (λαούτο & τραγούδι), Δημήτρης Ντάκας (κρουστά & τραγούδι) και Γιάννης Μαύρος (κλαρίνο).

Στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Χρήστος Μήττας.

«Ο πολιτισμός ενώνει τους λαούς και η διατήρηση της παράδοσης αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου τιμά τον πολιτισμό και στηρίζει, όσο μπορεί, τα πολιτιστικά σωματεία του τόπου μας, τα οποία τον αναδεικνύουν και τον προβάλλουν. Η επιτυχία του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου θέτει ισχυρά θεμέλια για την καθιέρωσή του ως ετήσιου πολιτιστικού θεσμού για τον τόπο μας», αναφέρει ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Πηγή: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου