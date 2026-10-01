Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: «Αλλάζει τα φώτα» με έργο 4,8 εκατ. ευρώ – Κόντρα για το δάνειο

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα μεγαλύτερα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, με την αντικατάσταση σχεδόν 7.000 φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου.

Το έργο, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω δανείου, με τη δημοτική αρχή να εκτιμά ότι η εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύπτει τις δόσεις αποπληρωμής.

Η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού – Ευόσμου, όχι όμως χωρίς εντάσεις, καθώς η επιλογή για δανειοδότηση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης.

Αντικατάσταση περίπου 7.000 φωτιστικών

Η μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση σχεδόν 7.000 φωτιστικών σωμάτων.

Με την νέα παρέμβαση εκτιμάται ότι τόσο η κατανάλωση όσο και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα περιοριστούν κατά περισσότερο από 50%, ενώ σημαντική μείωση αναμένεται και στο κόστος συντήρησης.

Η κόντρα για το δάνειο

Στο δημοτικό συμβούλιο, ωστόσο, το επίκεντρο της συζήτησης μεταφέρθηκε στον τρόπο χρηματοδότησης.

Παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά και στελέχη που είχαν εκλεγεί με τη διοικούσα παράταξη, αλλά στην πορεία διαχώρισαν τη θέση τους υποστήριξαν ότι η διοίκηση θα έπρεπε να αναζητήσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αντί να προχωρήσει σε δεκαετή δανειακή σύμβαση.

Απαντώντας στην κριτική, ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης υποστήριξε ότι το δάνειο δεν θα μεταφέρει πρόσθετο βάρος στους δημότες, καθώς επί της ουσίας οι δόσεις του θα καλύπτονται από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μελέτη, όπως εξήγησε ο κ. Αλεξανδρίδης, θα ελεγχθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου να είναι μικρότερες από το όφελος που θα προκύπτει για τον δήμο από τη μείωση ενέργειας. «Υποσχεθήκαμε έναν δήμο φωτεινό και το πράττουμε», είναι το μήνυμα που έστειλε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου.