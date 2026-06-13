Δήμος Καλαμαριάς: Σταθερά βήματα προόδου για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα

Ακόμη μία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμαριάς με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας του Δήμου Καλαμαριάς με το Πράσινο Ταμείο για την προώθηση των κρίσιμων εκκρεμοτήτων που αφορούν στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επισκόπηση των ενεργειών του Δήμου και του Πράσινου Ταμείου σχετικά με τις αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες, ενώ όσα συμφωνήθηκαν θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ύστερα από πολύμηνες συνεννοήσεις, στενή συνεργασία και την κατάθεση επεξεργασμένων φακέλων από τον Δήμο Καλαμαριάς, τις επόμενες ημέρες προωθούνται για χρηματοδότηση δύο υποθέσεις που υποβλήθηκαν από τον Δήμο, συνολικού ποσού περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος καταθέτει την ερχόμενη εβδομάδα αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας για ιδιοκτησίες περίπου 5 στρεμμάτων, ώστε, με την έκδοση της σχετικής απόφασης, να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης όλων των οικοπέδων για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, δόθηκε συναίνεση από την Κτηματική Υπηρεσία και υποβλήθηκε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση έκτασης 8,9 στρεμμάτων αγνώστου ιδιοκτησίας.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε την τρίτη συνάντηση εργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση όλων των εμπλεκομένων στην προώθηση ουσιαστικών λύσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, το ζήτημα του Κόδρα προχωρά συνολικά και σε άλλα κρίσιμα επίπεδα. Μετά τη συνάντηση της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον προϊστάμενο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων κ. Ζυγομαλά, με αντικείμενο την ανάγκη αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων στον χώρο του πρώην στρατοπέδου.

Παράλληλα, την Τετάρτη, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης με την «Ανατολική Α.Ε.»για την εκπόνηση του master plan του Κόδρα, σε συνέχεια του συντονισμού που έχει αναπτυχθεί για τη συνολική ωρίμανση του σχεδίου ανάδειξης της περιοχής.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή βούληση και τη μεθοδική προσπάθεια της δημοτικής αρχής να προχωρήσει κρίσιμες παρεμβάσεις για το μέλλον της Καλαμαριάς. Με επιμονή, συντονισμό και ουσιαστική δουλειά, η διοίκηση του Δήμου αντιμετωπίζει εκκρεμότητες ετών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οριστική επίλυσή τους.