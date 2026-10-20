Δήμος Καλαμαριάς: Παγώνουν τα τέλη κοινόχρηστων χώρων – αυξάνονται τα τέλη διαφήμισης για το 2027

Στη διατήρηση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στα σημερινά επίπεδα, αλλά και στην αύξηση των τελών διαφήμισης προχωρά για το 2027 ο δήμος Καλαμαριάς. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με τη δημοτική αρχή να επιλέγει να μην επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω οι χρεώσεις για την υπαίθρια και τις υπόλοιπες κατηγορίες διαφήμισης, με τη διοίκηση του δήμου να συνδέει την απόφαση αυτή με τις νέες προοπτικές που δημιουργεί για την τοπική αγορά η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.

Χωρίς αυξήσεις τα τέλη κοινόχρηστων χώρων

Για πέμπτη διαδοχική χρονιά, οι επαγγελματίες της Καλαμαριάς θα καταβάλλουν τα ίδια ποσά για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, καθώς διατηρείται σε ισχύ η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται ήδη από το 2022.

Οι χρεώσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζώνη στην οποία βρίσκεται κάθε επιχείρηση.

Στην ακριβότερη κατηγορία, με ετήσιο τέλος 60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, περιλαμβάνονται ο πεζόδρομος της Κομνηνών, οι κάθετοι πεζόδρομοι και η οδός Μεταμορφώσεως. Το ίδιο ποσό ισχύει και για τις εξέδρες στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού.

Στους πεζόδρομους και σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Θεμιστοκλή Σοφούλη, η Νικολάου Πλαστήρα και η Εθνικής Αντιστάσεως, το τέλος διαμορφώνεται στα 42 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην επόμενη κατηγορία, στην οποία εντάσσονται πλατείες, πάρκα και κεντρικοί δρόμοι που εξυπηρετούνται από λεωφορειακές γραμμές, η χρέωση παραμένει στα 30 ευρώ. Για τις υπόλοιπες περιοχές, μεταξύ των οποίων η πλατεία Αγίου Γεωργίου και η αγορά του Φοίνικα, το αντίστοιχο ποσό περιορίζεται στα 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

Αμετάβλητα διατηρούνται και τα τέλη για την έκθεση εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Αυξήσεις στη διαφήμιση με φόντο το Μετρό

Διαφορετική είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τα τέλη διαφήμισης, τα οποία αυξάνονται από το νέο έτος.

Καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή αυτή αποτέλεσε η λειτουργία των πέντε νέων σταθμών του Μετρό στην Καλαμαριά. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και η ευκολότερη πρόσβαση στην περιοχή δημιουργούν προϋποθέσεις για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, αυξάνοντας παράλληλα την αξία της διαφημιστικής προβολής.

Με βάση τη νέα απόφαση, για τις διαφημιστικές επιγραφές σε ανοιχτούς χώρους το τέλος καθορίζεται σε 1,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο την εβδομάδα. Για τις διαφημίσεις σε κλειστούς χώρους και σε οχήματα η χρέωση διαμορφώνεται στα 2 ευρώ μηνιαίως, ενώ για τις φωτεινές και φωτιζόμενες διαφημίσεις το ετήσιο τέλος ορίζεται στα 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Β.Ζ.