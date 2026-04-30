ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Νέα ηχηρή παραίτηση στο στρατόπεδο Αράπογλου – Παραιτήθηκε ο Νίκος Μισυρλής

Σε δίνη εσωτερικής κρίσης έχει εισέλθει η διοίκηση της Χρύσας Αράπογλου στον δήμο Καλαμαριάς, η οποία από σήμερα μετρά ακόμη μία ηχηρή απώλεια, μετά την παραίτηση του τέως αντιδημάρχου Νίκου Μισυρλή.

Ο κ. Μισυρλής έκανε γνωστή την απόφασή του να παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος με μια ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή του προς την ίδια τη δήμαρχο και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. “Είναι ξένο στον πολιτικό μου πολιτισμό να συνεχίσω να συνυπάρχω με ένα υπόγειο περιβάλλον που προτάσσει συνέχεια μικροσυμφέροντα απέναντι στο κοινό καλό”, τονίζει μεταξύ άλλων ο τέως αντιδήμαρχος.

Στην επιστολή της παραίτησής του ακόμη σημειώνει”: “Η πολυπαραγοντική εξίσωση της άσκησης διοίκησης στον Δήμο Καλαμαριάς από την ‘Καλαμαριά Μητέρα Πόλη’ έχει υπερβεί εδώ και πολύ καιρό τις προσωπικές μου κόκκινες γραμμές. Οι προσωπικές ψήφοι, μέσα σε έναν εκλογικό συνδυασμό, δεν είναι ποτέ μόνο προσωπικές. Έχουν υπόσταση μόνο όταν εντάσσονται σε ένα συλλογικό πλαίσιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς υπήρχε και κατέθεσε το πρόγραμμά του και υπερψηφίστηκε για αυτό”.

Η αποχώρηση του κ. Μισυρλή από την παράταξη της Χρύσας Αράπογλου είναι η τρίτη μέσα σε λίγους μήνες. Προηγήθηκε η παραίτηση από την προεδρία, όχι όμως και συνολικά από το δημοτικό συμβούλιο , του τέως προέδρου Γιώργου Τελίδη και η ανεξαρτητοποίηση της Εύης Τύπου.

