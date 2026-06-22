Δήμος Καλαμαριάς: 24,6 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή της Πόντου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Η κατασκευή της οδού Πόντου εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με προϋπολογισμό 24,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και ανοίγει οριστικά τον δρόμο για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς αναφέρει:

«Μια ιστορική εξέλιξη για την Καλαμαριά σηματοδοτεί η ένταξη της κατασκευής της οδού Πόντου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με προϋπολογισμό 24,6 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου που σχεδιάστηκε ποτέ στην πόλη μας.

Ένα έργο που για δεκαετίες παρέμενε ζητούμενο για την Καλαμαριά περνά πλέον από τη φάση των διεκδικήσεων στη φάση της κατασκευής.

Η δέσμευση του Υπουργείου υλοποιείται στο ακέραιο και σε λίγους μήνες αρχίζει η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου που έγινε ποτέ στον Δήμο, καθώς η συνεργασία Δήμου και Υπουργείου και η πολύμηνη διεκδίκηση και προετοιμασία φέρνει αποτελέσματα.

Η διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς έθεσε την οδό Πόντου ως προτεραιότητα. Προχώρησε με ταχείς ρυθμούς τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, ζήτησε και πήρε τα ακίνητα του Δημοσίου που βρίσκονταν μέσα στο εύρος του δρόμου, ολοκλήρωσε τις μελέτες και διαμόρφωσε μια οδό με ποδηλατόδρομο και κυκλικούς κόμβους, συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και δημιούργησε τις συνθήκες ωριμότητας του μεγαλύτερου έργου στην πόλη μας.

Με την επιμονή της δημοτικής αρχής και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου κερδήθηκε μια βαλτωμένη για χρόνια υπόθεση που ταλαιπώρησε τον Δήμο και τους κατοίκους των περιοχών που διέρχεται ο δρόμος.

Σε λίγους μήνες στη θέση των χωραφιών που επί δεκαετίες υποβάθμιζαν την πόλη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων θα υπάρχει μια σύγχρονη και πράσινη οδική αρτηρία που, σε συνδυασμό με τις στάσεις του Μετρό, θα διαμορφώσει νέες κυκλοφοριακές συνθήκες. Η οδός Πόντου, το “δίδυμο” έργο του Μετρό, μαζί με το μεγάλο έργο ανάπλασης της Ανατολικής Καλαμαριάς στον Φοίνικα και την παραλία της Κρήνης διαμορφώνουν μια νέα Καλαμαριά.

Παράλληλα, κρίσιμη προϋπόθεση για την πλήρη ολοκλήρωση και αξιοποίηση της οδού Πόντου αποτελεί η σύνδεσή της με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ώστε ο νέος οδικός άξονας να λειτουργήσει ως βασική συλλεκτήρια οδός της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει τη συνεργασία με τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, τον ΟΣΕΘ και όλους τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση του απαραίτητου σχεδιασμού που η υλοποίησή του θα έχει υπερτοπικό χαρακτήρα και σημαντικά οφέλη για ολόκληρη την ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος Καλαμαριάς αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην προώθηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Καλαμαριά.

Τώρα είναι η ώρα να εργαστούμε πάνω σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και να οργανώσουμε τη ζωή της πόλης στα νέα δεδομένα που φέρνει η Πόντου και το Μετρό.

Προχωράμε με πίστη στον σχεδιασμό μας και κερδίζουμε για την πόλη και τους πολίτες».