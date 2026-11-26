της Βαρβάρας Ζούκα

Μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την πολυετή διεκδίκηση εκτάσεων του στρατοπέδου «Παπακυριαζή» από τον δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου ανακοίνωσε, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) προχωρά στη δεκαετή παραχώρηση εκτάσεων του στρατοπέδου στον δήμο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διάνοιξη της οδού Ιπποδρομίου, αλλά και για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στο Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα οδηγήσει στη λύση του σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος της Κάτω Ηλιούπολης, καθώς η οδός Ιπποδρομίου, η οποία σήμερα διακόπτεται στην περίφραξη του στρατοπέδου, θα διανοιχθεί μέχρι το ύψος της οδού Πετμεζά, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις χιλιάδων κατοίκων και διερχόμενων οδηγών.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Αλεξανδρίδης, στον δήμο έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο με τους όρους της παραχώρησης, η οποία και αφορά τρεις εκτάσεις:

• 7.380 τ.μ. για τη διάνοιξη της οδού Ιπποδρομίου.

• 2.270 τ.μ. για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Πετμεζά.

• 1.931 τ.μ. για την επέκταση του βοηθητικού γηπέδου στο Αθλητικό Πάρκο Ευόσμου.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρίδη, μετά την αποδοχή των όρων της παραχώρησης από τον δήμο μπορούν να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων. Παράλληλα, όπως εξήγησε ο ίδιος, στόχος της δημοτικής αρχής είναι να κινηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε οι εκτάσεις να περιέλθουν μελλοντικά στην κυριότητα του δήμου.

Παραμένει στο τραπέζι η διεκδίκηση των 26 στρεμμάτων

Η θετική αυτή εξέλιξη δεν σηματοδοτεί, πάντως, το τέλος των διεκδικήσεων του δήμου Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου, που ζητά την παραχώρηση συνολικά 26 στρεμμάτων του στρατοπέδου «Παπακυριαζή».

Ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης ξεκαθάρισε ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει τη διεκδίκηση των υπόλοιπων εκτάσεων, με στόχο την αξιοποίησή τους για την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

«Μετά από 20 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι κλείνει ένας κύκλος διεκδίκησης και ανοίγει ένας δεύτερος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.